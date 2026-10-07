Aranyba borított, meztelen Donald Trump-szobrot állítottak ki az Európai Parlamentben

Meztelenül, egy kisebb férfi vállán ülve ábrázolja Donald Trumpot az a hatalmas, aranyszínű szobor, amelyet az Európai Parlament strasbourgi épületében állítottak ki. A provokatív alkotást Jens Galschiot dán művész készítette, és művével az amerikai elnök politikáját bírálja.
Ezt jelképezi az aranyozott, meztelen Donald Trump-szobor
A mintegy 2,5 méter magas Trump-szobor a The Orange Plague, vagyis „A narancssárga pestis” címet kapta, de „Az igazságtalanság királyaként” is emlegetik. Donald Trump kezében egy hosszú aranyütőt tart, miközben egy nála jóval kisebb férfi hátán ül.
A szobor 23 karátos arannyal van bevonva, mellette egy felirat, melyet az alkotáson szereplő egyik alak gondolhat:
Egy férfi hátán ülök. Összeroskad a terhem alatt. Bármit megtennék, hogy segítsek rajta. Kivéve, hogy leszálljak a hátáról.
Galschiot Donald Trump klímapolitikáját, valamint a szabályokon alapuló nemzetközi rendre és a demokratikus értékekre gyakorolt hatását kívánja kritizálni az alkotással.
A Deutsche Welle írása szerint a szatirikus szobrot Per Clausen baloldali dán EP-képviselő meghívására vitték az Európai Parlamentbe. Clausen azt mondta, nem tart Donald Trump esetleges reakciójától, az amerikai elnök pedig egyelőre nem kommentálta az alkotást.
Strasbourg után továbbviszik a Trump-szobrot
A szobor csütörtökig marad Strasbourgban. A Newsweek információi szerint novemberben Törökországba, a COP31 ENSZ-klímakonferenciára viszik tovább. A meztelen Donald Trumpot ábrázoló alkotást korábban is több helyen bemutatták: szerepelt a brazíliai COP30 klímakonferencián, 2026-ban pedig a Müncheni Biztonsági Konferencián, Dániában és koppenhágai tüntetéseken is kiállították.