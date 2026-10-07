Aranyba borított, meztelen Donald Trump-szobrot állítottak ki az Európai Parlamentben

Meztelenül, egy kisebb férfi vállán ülve ábrázolja Donald Trumpot az a hatalmas, aranyszínű szobor, amelyet az Európai Parlament strasbourgi épületében állítottak ki. A provokatív alkotást Jens Galschiot dán művész készítette, és művével az amerikai elnök politikáját bírálja.

Donald Trump meztelen szobrát állították ki az Európai Parlamentben(A képen az Egyesült Államok elnöke)

Fotó: AFP

Ezt jelképezi az aranyozott, meztelen Donald Trump-szobor

A mintegy 2,5 méter magas Trump-szobor a The Orange Plague, vagyis „A narancssárga pestis” címet kapta, de „Az igazságtalanság királyaként” is emlegetik. Donald Trump kezében egy hosszú aranyütőt tart, miközben egy nála jóval kisebb férfi hátán ül.

A szobor 23 karátos arannyal van bevonva, mellette egy felirat, melyet az alkotáson szereplő egyik alak gondolhat:

Egy férfi hátán ülök. Összeroskad a terhem alatt. Bármit megtennék, hogy segítsek rajta. Kivéve, hogy leszálljak a hátáról.

Galschiot Donald Trump klímapolitikáját, valamint a szabályokon alapuló nemzetközi rendre és a demokratikus értékekre gyakorolt hatását kívánja kritizálni az alkotással.

A Deutsche Welle írása szerint a szatirikus szobrot Per Clausen baloldali dán EP-képviselő meghívására vitték az Európai Parlamentbe. Clausen azt mondta, nem tart Donald Trump esetleges reakciójától, az amerikai elnök pedig egyelőre nem kommentálta az alkotást.

A gilded statue of a naked Trump has been put on display at the European Parliament The sculpture, titled “Orange Plague” and also known as “King of Unfairness”, was created by Danish artist Jens Galschiøt. Standing 2.5 meters tall including the pedestal, it is covered in 23-karat gold. The exhibition will run through Thursday. Trump has not yet commented on the statue’s appearance — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026

Strasbourg után továbbviszik a Trump-szobrot

A szobor csütörtökig marad Strasbourgban. A Newsweek információi szerint novemberben Törökországba, a COP31 ENSZ-klímakonferenciára viszik tovább. A meztelen Donald Trumpot ábrázoló alkotást korábban is több helyen bemutatták: szerepelt a brazíliai COP30 klímakonferencián, 2026-ban pedig a Müncheni Biztonsági Konferencián, Dániában és koppenhágai tüntetéseken is kiállították.