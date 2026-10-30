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bram stoker

Meglepő magyar kapcsolat a világ egyik legismertebb regénye mögött

16 perce
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Különleges kéziratokból és ritka első kiadásokból rajzolódik ki, milyen források alakították a világ legismertebb vámpírjának történetét. Drakula magyar kapcsolata is hangsúlyosan megjelenik: Bram Stoker Magyarországról és Erdélyről szóló könyveket is tanulmányozott.
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bram stokerdrakulaerdélymagyar

A Leedsi Egyetem új kiállítása Drakula magyar kapcsolata is bemutatásra kerül. A tárlaton olyan Magyarországról és Erdélyről szóló könyvek láthatók, amelyek Bram Stoker forrásai között szerepeltek legismertebb regényének megírásakor.

Drakula magyar kapcsolata
Drakula magyar kapcsolata: ezekből a könyvekből merített Bram Stoker.
Fotó: Collection ChristopheL / AFP

Drakula magyar kapcsolata is megelevenedik

A Quite Shameless: Cultural Reflections on the Vampire című kiállítás Stoker széles körű érdeklődését mutatja be. 

A magyar és erdélyi vonatkozású művek mellett Sabine Baring-Gould 1865-ös, farkasemberekről szóló könyve is segít megérteni, honnan származhattak a hegyes fogak, a farkasok, az átváltozások és a titokzatos kék lángok motívumai.

A látogatók megtekinthetik a Drakula 1897-es első kiadását és Bram Stoker egyik eredeti levelét is. Az egyetem kulturális gyűjteménye mintegy háromezer hozzá kapcsolódó levelet őriz, amelyek közül legalább tizenhétben ismerősei közvetlenül a regényre reagáltak.

A kiállítás az ókori hiedelmektől a középkori élőhalott-történeteken át követi végig a vámpír alakjának változását. Lord Byron kézirata, Sheridan Le Fanu Carmillája és John Polidori A vámpír című műve azt mutatja be, miként vált a sírból visszatérő halottból csábító, arisztokratikus figura.

 

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