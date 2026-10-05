Halálos dróntámadás a Fekete-tengeren: lángolt a hajó, helikopterekkel mentették a legénységet

Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren hétfőn, a román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre – közöltél a román hírforrások.

Drámai mentőakció zajlott a Fekete-tengeren, miután kigyulladt egy török gabonaszállító hajó. A feltételezett dróntámadásban két ember életét vesztette.

Fotó: YULII ZOZULIA / Illusztráció/AFP

Dróntámadás érhette a török gabonaszállítót

A Digi24 hírtelevízió értesülései szerint

az incidensben két ember életét vesztette, 11 tengerészt pedig a helikopterekkel mentettek ki.

A dróntámadás a nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom-OMV által üzemeltetett Pescarus olajplatformtól néhány mérföldnyire.