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dróntámadás

Halálos dróntámadás a Fekete-tengeren: lángolt a hajó, helikopterekkel mentették a legénységet

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Tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállítón a Fekete-tengeren, a feltételezések szerint dróntámadás következtében.
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dróntámadásfekete - tengertűz

Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren hétfőn, a román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre – közöltél a román hírforrások.

dróntámadás
Drámai mentőakció zajlott a Fekete-tengeren, miután kigyulladt egy török gabonaszállító hajó. A feltételezett dróntámadásban két ember életét vesztette.
Fotó: YULII ZOZULIA / Illusztráció/AFP

Dróntámadás érhette a török gabonaszállítót

A Digi24 hírtelevízió értesülései szerint 

az incidensben két ember életét vesztette, 11 tengerészt pedig a helikopterekkel mentettek ki.

A dróntámadás a nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom-OMV által üzemeltetett Pescarus olajplatformtól néhány mérföldnyire.

 

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