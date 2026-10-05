Halálos dróntámadás a Fekete-tengeren: lángolt a hajó, helikopterekkel mentették a legénységet

Tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállítón a Fekete-tengeren, a feltételezések szerint dróntámadás következtében.
Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren hétfőn, a román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre – közöltél a román hírforrások.
Dróntámadás érhette a török gabonaszállítót
A Digi24 hírtelevízió értesülései szerint
az incidensben két ember életét vesztette, 11 tengerészt pedig a helikopterekkel mentettek ki.
A dróntámadás a nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom-OMV által üzemeltetett Pescarus olajplatformtól néhány mérföldnyire.
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