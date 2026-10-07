Új történelmi rekord született a Dunán: aggasztó a helyzet

Rekordalacsony átlagos vízhozamot mértek a Duna szlovákiai szakaszán Dévénynél (Devín) – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

Pihenőhelyek a Duna partján, háttérben Pozsony óvárosának látképével.

Fotó: AFP

Több mint 125 éves rekordot döntött meg a Duna vízhozama

A kedd esti bejelentés szerint

a Duna előző napi átlagos vízhozama Dévénynél egy másodpercre számolva 575,9 köbméter volt, ami a legalacsonyabb ilyen adatnak számít a mérések kezdete, vagyis 1900 óta.

„A mostani adatokkal az 1909-ben mért rekord dőlt meg” – mondta az SHMÚ szóvivője a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek nyilatkozva.

Hozzátette:

a Duna csaknem százhúsz éve mért legalacsonyabb vízhozama 580 köbméter volt másodpercenként.

Az intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama várhatóan péntektől kezd majd emelkedni, ám a hónap közepe tájékán ismét rendkívül alacsony lehet.

A SHMÚ közlése szerint a Duna idei vízhozamára vonatkozó adatok azt mutatják, hogy az összes nyári hónapban az átlagosnál alacsonyabb volt, a folyó szlovákiai szakaszán az éves átlagokhoz képest csak a havi mennyiség 36 százalékát tette ki a vizsgált időszakban.

A Duna Budapesten -1 centiméteren állt október 7-én, délelőtt 10 órakor.