Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Tragédia

Meghalt egy végzős diák Keszthelyen – vizsgálják a tragédia körülményeit

Üzemanyag

Három hét után újabb drágulás jön a kutakon

vízhozam

Új történelmi rekord született a Dunán: aggasztó a helyzet

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megdőlt az 1909-ben felállított rekord: a Duna szlovákiai szakaszán minden korábbinál alacsonyabb vízhozamot mértek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vízhozamdunarekord

Rekordalacsony átlagos vízhozamot mértek a Duna szlovákiai szakaszán Dévénynél (Devín) – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

Duna
Pihenőhelyek a Duna partján, háttérben Pozsony óvárosának látképével.
Fotó: AFP

Több mint 125 éves rekordot döntött meg a Duna vízhozama

A kedd esti bejelentés szerint 

a Duna előző napi átlagos vízhozama Dévénynél egy másodpercre számolva 575,9 köbméter volt, ami a legalacsonyabb ilyen adatnak számít a mérések kezdete, vagyis 1900 óta.

„A mostani adatokkal az 1909-ben mért rekord dőlt meg” – mondta az SHMÚ szóvivője a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek nyilatkozva.

Hozzátette: 

a Duna csaknem százhúsz éve mért legalacsonyabb vízhozama 580 köbméter volt másodpercenként.

Az intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama várhatóan péntektől kezd majd emelkedni, ám a hónap közepe tájékán ismét rendkívül alacsony lehet.

A SHMÚ közlése szerint a Duna idei vízhozamára vonatkozó adatok azt mutatják, hogy az összes nyári hónapban az átlagosnál alacsonyabb volt, a folyó szlovákiai szakaszán az éves átlagokhoz képest csak a havi mennyiség 36 százalékát tette ki a vizsgált időszakban.

A Duna Budapesten -1 centiméteren állt október 7-én, délelőtt 10 órakor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!