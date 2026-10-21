Riasztó folyamat indult el a Duna térségében, Magyarországot is elérheti

Az osztrák APA beszámolója szerint bécsi kutatók és gazdasági szakemberek a Duna menti országok fenntartható vízellátásáról egyeztetnek. A tanácskozás aktualitását a 2026-os év elhúzódó hősége és rendkívüli szárazsága adja.

Eddig elképzelhetetlen problémával nézhet szembe a Duna régiója.

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Kiszáradhatnak folyószakaszok a Duna térségében, szakértők figyelmeztetnek

Christoph Hauer, a Bécsi Agrártudományi Egyetem kutatója szerint a mostani évet alaposan elemezni kell, mert középtávon nem garantálható, hogy hasonló időjárási helyzet nem ismétlődik meg hamarosan. Ausztriában korábban bőségesnek tekintették a vízkészleteket, mostanra azonban ott is napirendre került a vízkivételek nyilvántartása és szabályozása.

A dél-európai és balkáni országokban már ismert jelenség, hogy bizonyos vízfolyások az év egy részében kiszáradnak. Hauer szerint ennek közép-európai megjelenése rendszerszintű változást jelentene, amely az ivóvízellátást, a mezőgazdaságot, az energiatermelést, a hajózást és a természetes élőhelyeket egyaránt érintené.

A kutató arra is figyelmeztetett, hogy a felszín alatti vízkészletek utánpótlását össze kell vetni a kitermelt mennyiséggel. Megfogalmazása szerint egyes területeken már most is több vizet használnak fel annál, mint amennyi természetes úton újratermelődik.

A nyári, Közép-Európa fölött kialakult tartós hőhullám távol tartotta a csapadékot a térségtől, miközben Észak-Európa egyes részein rendszeresen esett. A régióban ezért továbbra is jelentős a csapadékhiány.

A megoldásokat a több mint 14 évre tervezett EIT Water programban keresik. Az akár 700 millió eurós támogatással megvalósuló projektben többek között Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Csehország, Szerbia és Svájc szakértői vesznek részt. A cél a víz tájban tartása, az újrafelhasználás növelése és a vezetékhálózatok veszteségeinek csökkentése.