Mínuszban a Duna vízállása Budapesten, energiaválság fenyeget a rekordalacsony adat miatt

A román energiaügyi minisztérium előrejelzése szerint a Duna vízhozama az ország határánál a szeptember végi másodpercenkénti 1450 köbméterről október 10. és 13. között 1185–1200 köbméterre csökkenhet.
Kritikusan alacsony a Duna vízszintje
Cernavodă térségében október 15. és 22. között alakulhat ki a legkritikusabb helyzet. A vízszint ekkor megközelítheti azt a határt, amely már kockázatot jelenthet az atomerőmű hűtésének biztosításában. A minisztérium szerint elegendő energiatartalék nélkül ellátási válság is kialakulhat a csúcsidőszakokban.
Szerbiában a Duna vízállása Bezdánnál mínusz 136 centiméterre süllyedt, és óráról órára új negatív rekordot dönt.
A Vajdaság egyes részein rendkívüli helyzetet rendeltek el, bizonyos szakaszokon pedig állítólag már gyalogosan is át lehet kelni a folyón.
A bezdáni szivattyútelepet le kellett állítani, és a Grockánál működő öntözőrendszer is elérte kritikus határát.
A Duna–Tisza–Duna-csatornába nem jut elegendő friss víz, ezért működése korlátozott, és a kiszáradás veszélye is felmerült.
A vízerőművek áramtermelése szintén csökkent.
Horvátországban a Dráva Eszéknél mínusz 201 centiméterrel történelmi mélypontra került.
A nagyobb hajók már nem közlekednek, a kisebb csónakok könnyen zátonyra futnak, és egy hagyományos evezősversenyt is törölni kellett.
Az alacsony vízállás ugyanakkor egy régészeti emléket is láthatóvá tett: Eszéknél ismét előbukkantak egy Hadrianus császár idején, a második század elején épült római híd maradványai.
A szakemberek szerint csak a Duna teljes vízgyűjtő területén lehulló, jelentős mennyiségű eső javíthatna érdemben a helyzeten. Ehhez elsősorban Bajorországban, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon lenne szükség tartós csapadékra.
Budapesten 13 órakor -1 centiméter volt a Duna vízállása, a vízhozam 681 köbméter/másodperc.