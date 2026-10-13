Súlyos gondokat okoz a Duna alacsony vízállása, hajók tucatjai rekedtek a folyón

Továbbra is teljesen áll a dunai áruszállítás Romániában, a folyam 280. kilométerénél, ahol mindkét irányban megszakadt a hajóforgalom. A torlódás a konstancai kikötő felé tartó és az onnan a dunai kikötőkbe induló szállítmányokat egyaránt érinti.

Egy túl mély merülésű hajó béníthatta meg a dunai áruszállítást.

Fotó: MW

Minden nappal súlyosabb a dunai hajózási válság

A Román Hajótulajdonosok és Folyami Kikötői Üzemeltetők Szövetsége, valamint a Constanța Port Business Association közleménye szerint a térségben 30 tolóhajó és önjáró hajó, továbbá több mint száz uszály vesztegel.

A szervezetek azt állítják, hogy többszöri bejelentésük és megkeresésük ellenére az illetékes hatóságok – az AFDJ Galați és a közlekedési minisztérium – nem tettek konkrét intézkedéseket a forgalom helyreállítására.

A helyszínen szerintük nem látható olyan munka, eszköz vagy erőforrás, amely a hajózható útvonal helyreállításához szükséges kotrás előkészítésére utalna.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az előrejelzések szerint tovább csökkenhet a Duna vízszintje.

A hajózási vállalatok felajánlották, hogy saját erőből is részt vennének a kotrásban, erre azonban nem kaptak engedélyt.

Több cég ezért összehangolta erőfeszítéseit, és olyan alternatív megoldásokat keres, amelyekkel legalább részben újraindítható lenne a szállítás.

A blokád jelentős gazdasági veszteségeket, szállítási késéseket és komoly logisztikai zavarokat okoz. Az érdekvédelmi szervezetek szerint minden késlekedéssel töltött nap csökkenti a forgalom helyreállításának esélyét, és növeli annak veszélyét, hogy a jelenlegi helyzet súlyos dunai szállítási válsággá alakul.

A hajóút október 6-án vált járhatatlanná. A CPBA szerint egy, a megengedettnél nagyobb merülésű folyami hajó megrongálta a hajózható útvonalat, és ezzel elzárta a Konstanca felé tartó teherforgalmat.

Az üzemeltetők sürgős beavatkozást követelnek a hatóságoktól, hangsúlyozva, hogy a helyzet további halasztást már nem tesz lehetővé.

Magyarországon is apad a Duna

Bár október 10-én este 23 órakor már 11 centiméteres volt a Duna vízállása Budapesten, a folyó újra apadni kezdett, így október 13-án 9 órakor a vízmérce 0 centiméteren állt.