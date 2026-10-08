Dráma 11 ezer méter magasan: újraélesztettek egy utast, kényszerleszállást hajtott végre az easyJet gépe

Repülés közben jelentettek vészhelyzetet az easyJet egyik járatának pilótái, miután a beszámolók szerint az egyik utasnak sürgős újraélesztésre volt szüksége.

Kényszerleszállást hajtott végre az easyJet gépe, újra kellett éleszteni egy utast a fedélzeten Fotó: Pexels

Kényszerleszállást hajtott végre az easyJet gépe, újra kellett éleszteni egy utast a fedélzeten

Kedden az amszterdami Schiphol repülőtérre irányították át az easyJet Ciprusról Glasgow-ba tartó járatát egy fedélzeti vészhelyzet miatt. A légitársaság U23170-es járatát teljesítő Airbus A320-as mintegy négy órával a lárnakai felszállás után adta le a 7700-as általános vészjelzést.

A repülőgép éppen 38 ezer láb, vagyis körülbelül 11 600 méteres magasságban haladt az Északi-tenger felett, amikor a személyzet úgy döntött, hogy megszakítja az utat, és Hollandiában hajt végre kényszerleszállást.

A pilóta a fedélzeti jeladó 7700-as kódra állításával jelezte a légiforgalmi irányításnak, hogy vészhelyzet alakult ki, és a gépnek haladéktalanul le kell szállnia. Az Airbus ezt követően Amszterdam felé vette az irányt.

Az easyJet járata elsőbbséget kapott a leszálláshoz, és a gyors süllyedést követően mindössze 22 perccel a vészjelzés leadása után földet ért a Schiphol repülőtér 06-os futópályáján. A gép ezután a D60-as utasbeszállító kapuhoz gurult, ahol már mentősök várták – számolt be róla az Airlive légiközlekedési szakportál a Mirror szerint.