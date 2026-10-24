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Már több ezren meghaltak: egészségügyi dolgozók is megfertőződtek az ebolajárványban

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Újabb áldozatot követelt a halálos vírus Afrikában: Kenyában egy 65 éves nő halt meg, így már ketten vesztették életüket a fertőzésben. Az ebola miatt további hét beteget kezelnek elkülönítve, köztük egészségügyi dolgozókat is.
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Újabb halálos áldozatot követelt az ebola Kenyában, ahol az ország első járványkitörésével küzdenek a hatóságok. A fertőzésben egy 65 éves nő vesztette életét, aki az első áldozat közeli hozzátartozója volt. Május óta köze négyezren haltak meg az ebolajárvány során – írja a BBC.

Az ebola már két ember életét követelte Kenyában. Hét fertőzöttet kezelnek, köztük egészségügyi dolgozókat., A healthcare worker takes samples from a patient suffering from Ebola virus disease at the Ebola Treatment Center of the Center Médical Évangélique (CME), in Bunia, Ituri, in the east of the Democratic Republic of Congo on June 23, 2026. (Photo by Benediction MURHABAZI / AFP)
Az ebola már két ember életét követelte Kenyában. Hét fertőzöttet kezelnek, köztük egészségügyi dolgozókat Fotó: BENEDICTION MURHABAZI / AFP

Egészségügyi dolgozók is megfertőződtek az ebolával

A kenyai egészségügyi minisztérium közlése szerint a nő már karanténban tartózkodott, amikor október 13-án jelentkeztek nála a betegség tünetei. Közvetlen kapcsolatban állt azzal a férfival, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezett Kenyába. 

Az első áldozat még szeptemberben betegedett meg, és több kongói kórházban is kezelték, mielőtt Nairobiba utazott. A férfi október 5-én halt meg a kenyai fővárosban.

A hatóságok jelenleg hét további fertőzöttet kezelnek két elkülönítő intézményben. A betegek között az első áldozat három másik családtagja, három egészségügyi dolgozó és egy kórházi takarító is található. Az egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, hogy valamennyi fertőzés ugyanahhoz a góchoz köthető, és egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az ebola a lakosság körében szélesebb körben terjedne.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban májusban azonosított járvány kezdete óta Afrikában már több mint négyezren haltak meg. A beszámoló szerint ez a második legtöbb halálos áldozatot követelő ebolajárvány.

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Újabb országban azonosítottak ebolafertőzést, miközben a Kongói Demokratikus Köztársaságban már több ezer halálos áldozata van a járványnak. Az afrikai egészségügyi minisztereket rendkívüli egyeztetésre hívták, a WHO fokozott felkészültséget sürget.

A hygiene worker cleans the boots of healthcare workers at the Rwampara Ebola Treatment Centre (ETC) in Bunia, Ituri, in the east of the Democratic Republic of Congo on July 13, 2026. Health workers at the epicentre of the Ebola outbreak in DR Congo are threatening to strike, telling AFP on July 13 they had not been paid since the virus was detected in mid-May. The highly infectious disease has killed more than 700 people among the nearly 2,000 confirmed infected in the Democratic Republic of Congo since the outbreak was declared on May 15, according to the latest official toll published on July 14. (Photo by BENEDICTION MURHABAZI / AFP)
Galéria: Ebola-pánik Kongóban
Fotó: AFP
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A kenyai egészségügyi minisztérium tisztviselői ellenőrzik az utazók és a dolgozók hőmérsékletét a busiai határállomáson a kenyai-ugandai határon, miközben az egészségügyi hatóságok fokozzák az ebolás szűrési intézkedéseket Busiában,

 

 

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