Már több ezren meghaltak: egészségügyi dolgozók is megfertőződtek az ebolajárványban

Újabb halálos áldozatot követelt az ebola Kenyában, ahol az ország első járványkitörésével küzdenek a hatóságok. A fertőzésben egy 65 éves nő vesztette életét, aki az első áldozat közeli hozzátartozója volt. Május óta köze négyezren haltak meg az ebolajárvány során – írja a BBC.

Az ebola már két ember életét követelte Kenyában. Hét fertőzöttet kezelnek, köztük egészségügyi dolgozókat Fotó: BENEDICTION MURHABAZI / AFP

Egészségügyi dolgozók is megfertőződtek az ebolával

A kenyai egészségügyi minisztérium közlése szerint a nő már karanténban tartózkodott, amikor október 13-án jelentkeztek nála a betegség tünetei. Közvetlen kapcsolatban állt azzal a férfival, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezett Kenyába.

Az első áldozat még szeptemberben betegedett meg, és több kongói kórházban is kezelték, mielőtt Nairobiba utazott. A férfi október 5-én halt meg a kenyai fővárosban.

A hatóságok jelenleg hét további fertőzöttet kezelnek két elkülönítő intézményben. A betegek között az első áldozat három másik családtagja, három egészségügyi dolgozó és egy kórházi takarító is található. Az egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, hogy valamennyi fertőzés ugyanahhoz a góchoz köthető, és egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az ebola a lakosság körében szélesebb körben terjedne.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban májusban azonosított járvány kezdete óta Afrikában már több mint négyezren haltak meg. A beszámoló szerint ez a második legtöbb halálos áldozatot követelő ebolajárvány.

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Újabb országban azonosítottak ebolafertőzést, miközben a Kongói Demokratikus Köztársaságban már több ezer halálos áldozata van a járványnak. Az afrikai egészségügyi minisztereket rendkívüli egyeztetésre hívták, a WHO fokozott felkészültséget sürget.