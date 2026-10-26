Ebolajárvány: vizsgálják, hogyan fertőződött meg az első nigériai beteg

Jean Kaseya, az afrikai CDC (Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ) főigazgatója elmondta, hogy vezető Ebola-kutatók egy csoportja Nigériába utazik, hogy segítsen kivizsgálni, miként fertőződött meg az ország első betege több mint egy évtized óta.

Még mindig rengeteg az ismeretlen az ebolajárvány terjedésével kapcsolatban. Fotó: TONY KARUMBA / AFP

A feladatuk annak kiderítése lesz, hogyan kapta el a Bundibugyo-ebolavírust a női beteg, aki egy Abujában állomásozó svájci diplomata ugandai születésű felesége. Úti okmányai alapján nem járt a Kongói Demokratikus Köztársaságban található járványgócban

Fontos kideríteni, hogyan betegedett meg az illető. Ez szükséges ahhoz, hogy a történelem második legnagyobb ebolajárványát okozó Bundibugyo-vírus ne terjedjen csendben a még felderítetlen helyeken, valamint hogy segítsen felkutatni és elkülöníteni az összes kontaktust.

Rengeteg az ismeretlen az ebolajárvány terjedésével kapcsolatban

Annyi ismeretlenünk van. Tudósok egy csoportját hozom Abujába, mert… a tudománynak kell vezetnie minket

- mondta Kaseya.

Az egyik elmélet, amelyet a tudósok vizsgálni fognak, a nigériai beteg és az első kenyai eset közötti lehetséges kapcsolat, amelyet a hónap elején jelentettek egy Kongóból érkezett férfinál. Pénteken a genomszekvenálás kimutatta, hogy a két beteget megfertőző vírusok szoros rokonságban állnak egymással. A nigériai beteg Ugandában nyaralt, és október 3-án az Entebbei nemzetközi repülőtérről utazott. A kenyai beteg, aki azóta meghalt, valószínűleg ugyanabban az időben tartózkodott a repülőtéren, mivel a járataik körülbelül 40 perc különbséggel érkeztek, bár nem ugyanattól a kaputól indultak, és nem világos, hogy volt-e bármilyen kapcsolatuk.

Kaseya elmondta, hogy bár a genomszekvenálás kimutatta, hogy a vírusok hasonlóak, ez nem jelenti azt, hogy az egyik beteg közvetlenül megfertőzte a másikat. Sőt, az abujai beteg, akinek az állapota javul, azt mondta, hogy nem emlékszik arra, hogy találkozott volna a kenyai beteggel. A CDC főigazgatója azt is elárulta azonban, hogy nem zárnak ki semmilyen lehetőséget, beleértve azt is, hogy például közvetett kapcsolat is történhetett egy másik személyen keresztül - írja a Reuters.

Az afrikai CDC főigazgatója elmondta, hogy a múlt heti feszültségek után - amelyeket úgy írt le, hogy az ugandai kormány ragaszkodott hozzá, hogy az abujai beteg Kongóban járt, miközben a nigériai hatóságok azt állították, hogy nem járt ott, hanem Ugandában fertőződött meg, amely augusztus óta Ebola-mentes - mostanra az összes érintett ország kész együttműködni a vizsgálatban.