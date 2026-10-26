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Ebola-járvány

Ebolajárvány: vizsgálják, hogyan fertőződött meg az első nigériai beteg

7 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Kutatók egy csoportja utazik hamarosan Nigériába, hogy kiderítsék, hogyan fertőződött meg az ország első betege több mint egy évtized óta. Az afrikai CDC főigazgatója kiemelte, hogy még mindig rengeteg az ismeretlen a betegség terjedésével kapcsolatban.
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Ebola-járványfertőzéskutató

Jean Kaseya, az afrikai CDC (Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ) főigazgatója elmondta, hogy vezető Ebola-kutatók egy csoportja Nigériába utazik, hogy segítsen kivizsgálni, miként fertőződött meg az ország első betege több mint egy évtized óta.

Még mindig rengeteg az ismeretlen az ebolajárvány terjedésével kapcsolatban.
Még mindig rengeteg az ismeretlen az ebolajárvány terjedésével kapcsolatban. Fotó: TONY KARUMBA / AFP

A feladatuk annak kiderítése lesz, hogyan kapta el a Bundibugyo-ebolavírust a női beteg, aki egy Abujában állomásozó svájci diplomata ugandai születésű felesége. Úti okmányai alapján nem járt a Kongói Demokratikus Köztársaságban található járványgócban

Fontos kideríteni, hogyan betegedett meg az illető. Ez szükséges ahhoz, hogy a történelem második legnagyobb ebolajárványát okozó Bundibugyo-vírus ne terjedjen csendben a még felderítetlen helyeken, valamint hogy segítsen felkutatni és elkülöníteni az összes kontaktust.

Rengeteg az ismeretlen az ebolajárvány terjedésével kapcsolatban

Annyi ismeretlenünk van. Tudósok egy csoportját hozom Abujába, mert… a tudománynak kell vezetnie minket

- mondta Kaseya.

Az egyik elmélet, amelyet a tudósok vizsgálni fognak, a nigériai beteg és az első kenyai eset közötti lehetséges kapcsolat, amelyet a hónap elején jelentettek egy Kongóból érkezett férfinál. Pénteken a genomszekvenálás kimutatta, hogy a két beteget megfertőző vírusok szoros rokonságban állnak egymással. A nigériai beteg Ugandában nyaralt, és október 3-án az Entebbei nemzetközi repülőtérről utazott. A kenyai beteg, aki azóta meghalt, valószínűleg ugyanabban az időben tartózkodott a repülőtéren, mivel a járataik körülbelül 40 perc különbséggel érkeztek, bár nem ugyanattól a kaputól indultak, és nem világos, hogy volt-e bármilyen kapcsolatuk.

Kaseya elmondta, hogy bár a genomszekvenálás kimutatta, hogy a vírusok hasonlóak, ez nem jelenti azt, hogy az egyik beteg közvetlenül megfertőzte a másikat. Sőt, az abujai beteg, akinek az állapota javul, azt mondta, hogy nem emlékszik arra, hogy találkozott volna a kenyai beteggel. A CDC főigazgatója azt is elárulta azonban, hogy nem zárnak ki semmilyen lehetőséget, beleértve azt is, hogy például közvetett kapcsolat is történhetett egy másik személyen keresztül - írja a Reuters.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az ebola a tüneteket mutató személy fertőzött testnedveivel való szoros érintkezés útján terjed.

Az afrikai CDC főigazgatója elmondta, hogy a múlt heti feszültségek után - amelyeket úgy írt le, hogy az ugandai kormány ragaszkodott hozzá, hogy az abujai beteg Kongóban járt, miközben a nigériai hatóságok azt állították, hogy nem járt ott, hanem Ugandában fertőződött meg, amely augusztus óta Ebola-mentes - mostanra az összes érintett ország kész együttműködni a vizsgálatban.

Kaseya közölte, hogy a csapat további szekvenálási adatokat is megvizsgál, hogy kiderítse, hol fertőződött meg a kenyai beteg.

A kongói Bundibugyo-vírus okozta járvány eddig csaknem 10 000 megbetegedést és több mint 4600 halálos áldozatot követelt Kongóban, és három másik afrikai országra – Kenyára, Nigériára és Ugandára – is átterjedt. A betegség lázat, hányást, hasmenést, súlyos esetekben pedig belső és külső vérzést okozhat. Az Bundibugyo-vírus ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy kezelés.

 

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