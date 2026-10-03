Napokra eltűnt, majd idegen ruhában találtak rá – Edgar Allan Poe utolsó rejtélye

Edgar Allan Poe neve összeforrt a hátborzongató történetekkel és a megfejthetetlennek tűnő bűnügyekkel. A Holló szerzője és a modern detektívtörténet egyik úttörője azonban élete végén maga is egy olyan rejtély középpontjába került, amelyre azóta sincs biztos válasz.

Edgar Allan Poe - Fotó: Ken Welsh / Design Pics via ZUMA Wire

1849 szeptemberében Poe Richmondban tartózkodott. Újra közel került egykori szerelméhez, Elmira Royster Sheltonhoz, akivel házasságot terveztek. Szeptember 27-én útnak indult: New Yorkba akart eljutni, útközben pedig Philadelphiában is volt dolga. Baltimore-on át vezetett az útja, ám innen kezdve napokra elveszik a nyoma.

Egy segélykérő üzenet törte meg a csendet

A következő biztos adat október 3-ról származik. Joseph W. Walker nyomdász a baltimore-i Gunner’s Hall nevű épületben vagy annak közelében találkozott Poe-val. Aznap választást tartottak, és az épület szavazóhelyként is működött. Walker úgy látta, hogy az író sürgős segítségre szorul, ezért üzenetet küldött Poe egyik ismerősének, Joseph Snodgrassnak.

Amikor Snodgrass megérkezett, Poe zavart volt, ruhája pedig viseltesnek és rosszul illőnek tűnt. Hogy miért nem a tőle megszokott öltözéket viselte, senki sem tudta megmagyarázni. Kórházba vitték, ahol a következő napokban időnként magához tért, de nem tudott összefüggően beszámolni arról, mi történt vele az útja során.

Edgar Allan Poe 1849. október 7-én, negyvenévesen meghalt.

Mi történhetett Edgar Allan Poe-val az eltűnésekor?

Az egyik magyarázat szerint Poe beteg lett, és állapota fokozatosan romlott. Mások úgy vélték, alkohol is szerepet játszhatott a történtekben. Felmerült rablás, bántalmazás, sőt választási csalás lehetősége is: ez utóbbi elmélet szerint embereket hurcoltak egyik szavazóhelyről a másikra, és átöltöztették őket, hogy többször szavazhassanak.

Ezek azonban elméletek, nem bizonyított tények. A választási csalás magyarázná a dátumot és a szokatlan ruhát, de nincs bizonyíték arra, hogy Poe-val valóban ez történt. A betegség és az alkohol szerepét sem sikerült egyértelműen tisztázni. A haláláról később született beszámolók ráadásul több ponton eltérnek egymástól.