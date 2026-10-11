Modellként ismerte meg a világ, most papnak készül a sármos férfi

Története első hallásra akár egy film forgatókönyve is lehetne, hiszen a jóképű olasz fiú 17 évesen megnyer egy szépségversenyt, modellként dolgozik, táncol és színészetet tanul, majd néhány évvel később egy egészen másfajta élet mellett dönt. 2023-ban belépett a papi képzésbe, azóta pedig egyre tudatosabban készül arra, hogy kiderüljön: valóban ez-e az ő hivatása.

Edoardo Santini reverendára cseréli a kifutót

Fotó: YouTube

A divatvilág k edvelt sztárja

Edoardo neve azért került be az olasz sajtóba 2019-ben, mert 17 évesen megnyerte az „Il più bello d’Italia”, vagyis „Olaszország legszebb férfija” címet. A fiatalember ekkor már érdeklődött a szórakoztatóipar iránt: modellkedett, táncolt, színészetet tanult. Később táncversenyeken is szép eredményeket ért el, 2022-ben pedig olasz bajnoki címet szerzett Boogie Woogie műfajban

Minden adott volt tehát ahhoz, hogy a külső adottságaira és tehetségére építve a divat és a showbiznisz felé induljon. A kívülről tökéletesnek tűnő élet mögött azonban már ekkor motoszkált benne egy kérdés. A papi hivatás gondolata ugyanis nem 2023-ban jelent meg először. Santini későbbi nyilatkozataiban arról beszélt, hogy ez a gondolat már gyerekkorában is foglalkoztatta, de sokáig nem mert igazán szembenézni vele.

– Volt bennem egy kérdés, amelyet gyerekkorom óta magammal hordozok – mondta 2023-ban a La Nazione című lapnak, majd azt is elárulta, hogy sokáig különböző félelmek akadályozták abban, hogy komolyabban megvizsgálja, mit is jelenthet számára a papi hivatás. A fordulat fokozatosan következett be. Nem egyetlen nagy pillanat alatt döntött, hanem egyre több tapasztalat és találkozás vezette el idáig.

A n agy fordulat

Az egyik legfontosabb lépés 2022-ben következett. Santini egy évre két pappal költözött össze egy San Casciano környéki plébánián. Ez különösen fontos tapasztalat volt számára, mert így nem egy kívülről kialakított, idealizált képet látott a papi életről, hanem annak hétköznapjait.

Közelről látta, hogyan telnek a napok egy egyházi közösségben, milyen kapcsolatot tartanak a hívekkel, milyen feladatokkal jár a szolgálat, és milyen az, amikor valaki valóban ennek szenteli a mindennapjait. Utólag ezt az időszakot élete egyik legboldogabb évének nevezte.