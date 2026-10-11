Modellként ismerte meg a világ, most papnak készül a sármos férfi

Története első hallásra akár egy film forgatókönyve is lehetne, hiszen a jóképű olasz fiú 17 évesen megnyer egy szépségversenyt, modellként dolgozik, táncol és színészetet tanul, majd néhány évvel később egy egészen másfajta élet mellett dönt. 2023-ban belépett a papi képzésbe, azóta pedig egyre tudatosabban készül arra, hogy kiderüljön: valóban ez-e az ő hivatása.
A divatvilág kedvelt sztárja
Edoardo neve azért került be az olasz sajtóba 2019-ben, mert 17 évesen megnyerte az „Il più bello d’Italia”, vagyis „Olaszország legszebb férfija” címet. A fiatalember ekkor már érdeklődött a szórakoztatóipar iránt: modellkedett, táncolt, színészetet tanult. Később táncversenyeken is szép eredményeket ért el, 2022-ben pedig olasz bajnoki címet szerzett Boogie Woogie műfajban
Minden adott volt tehát ahhoz, hogy a külső adottságaira és tehetségére építve a divat és a showbiznisz felé induljon. A kívülről tökéletesnek tűnő élet mögött azonban már ekkor motoszkált benne egy kérdés. A papi hivatás gondolata ugyanis nem 2023-ban jelent meg először. Santini későbbi nyilatkozataiban arról beszélt, hogy ez a gondolat már gyerekkorában is foglalkoztatta, de sokáig nem mert igazán szembenézni vele.
– Volt bennem egy kérdés, amelyet gyerekkorom óta magammal hordozok – mondta 2023-ban a La Nazione című lapnak, majd azt is elárulta, hogy sokáig különböző félelmek akadályozták abban, hogy komolyabban megvizsgálja, mit is jelenthet számára a papi hivatás. A fordulat fokozatosan következett be. Nem egyetlen nagy pillanat alatt döntött, hanem egyre több tapasztalat és találkozás vezette el idáig.
A nagy fordulat
Az egyik legfontosabb lépés 2022-ben következett. Santini egy évre két pappal költözött össze egy San Casciano környéki plébánián. Ez különösen fontos tapasztalat volt számára, mert így nem egy kívülről kialakított, idealizált képet látott a papi életről, hanem annak hétköznapjait.
Közelről látta, hogyan telnek a napok egy egyházi közösségben, milyen kapcsolatot tartanak a hívekkel, milyen feladatokkal jár a szolgálat, és milyen az, amikor valaki valóban ennek szenteli a mindennapjait. Utólag ezt az időszakot élete egyik legboldogabb évének nevezte.
Közben azonban nem kellett egyik napról a másikra mindent feladnia. Modellkedett, táncolt, tanult, és továbbra is kereste a helyét. A papi hivatás gondolata még nem jelentette azt, hogy biztosan az is akar lenni.
Éppen ezért különösen fontos, hogy a fiú soha nem úgy beszélt a döntéséről, mintha a modellvilágot bűnnek tartaná. Ellenkezőleg: a korábbi életét a saját története részeként kezeli.
– A modellmunkát, a színészetet és a táncot félretettem, mert az igenekhez elkerülhetetlenül nemek is tartoznak – fogalmazott.
Azt is felismerte, hogy a korábbi tapasztalatai később akár segítségére is lehetnek. A színészet például megtanította kommunikálni, nyilvánosan megszólalni és kapcsolatot teremteni.
2023 őszén aztán megtette a következő, már sokkal komolyabb lépést: belépett a propedeutikus, vagyis előkészítő képzésbe. Ezzel elkezdődött a hivatalos felkészülése a papi hivatásra.
– Pap leszek? Nem tudom. Azért vagyok itt, hogy kiderítsem. Megtettem azt a lépést, amelytől féltem, és amely eddig visszatartott attól, hogy igazán önmagam legyek. Ha úgy alakul, készen állok arra is, hogy kimondjam: »Nem, tévedtem.« Abban azonban biztos vagyok, hogy ezt az utat nem fogom megbánni. Most egyszerűen csak azt érzem: Edoardo vagyok, 21 éves és boldog – mondta 2023-ban egy interjúban.
Ez azért is fontos, mert a szeminárium nem egyszerűen egy egyenes út a papság felé. A képzés része annak a folyamatnak, amelyben a jelentkezőnek azt is meg kell vizsgálnia, valóban ez-e a számára megfelelő életforma és hivatás.
A családja és ismerősei között sem mindenki értette azonnal, miért választja ezt az utat. Hiszen egy fiatal férfiról volt szó, akinek modellként és színészként is jó lehetőségei voltak. Ő azonban éppen azt próbálta megérteni, hogy a külsőségekben rejlő népszerűség önmagában elég-e ahhoz, hogy valaki elégedett legyen az életével. A döntését ezért nem a korábbi életének megtagadásaként értelmezte. Inkább egy újabb állomásként.
– Mielőtt megismerték volna az indokaimat, az volt a reakciójuk, hogy »ez a fiú megőrült!«, és teljesen megértem őket. Néhány barátommal viszont őszinte és mély beszélgetést folytattunk, és kiderült, hogy már régóta ők is ugyanazokat a kérdéseket tették fel maguknak, csak korábban soha nem beszéltünk erről egymással – mesélte egy korábbi interjúban Edoardo.
Lelkipásztorként segít
A jóképű fiatal 2026-ban sem felszentelt pap még, hanem továbbra is a papi hivatásra készülő szeminarista. Friss beszámolók szerint folytatja a képzését és egyházi közösségekben is végez lelkipásztori feladatokat. Vagyis az út, amely 2022-ben a két pappal közösen eltöltött évvel, majd 2023-ban a propedeutikus képzéssel vált komolyabbá, még nem ért véget.
Ahogy 21 évesen fogalmazott: azért van a szemináriumban, hogy kiderítse, ez-e az ő útja. A „legszebb olasz férfi” cím pedig mára lassan csak egy érdekes fejezet lett a múltjában.