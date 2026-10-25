A görcseit próbálta enyhíteni a nő, brutális balesetet szenvedett

A 30 éves, Liverpoolban élő Megan Shannon súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután elmondása szerint szétdurrant a meleg vizes palackja, és a forró víz a hasára, a combjára és az ágyékára ömlött.

Az égési sérülést szenvedett nőhöz mentőt riasztottak / (Illusztráció) Fotó: Unsplash

Így történt az égési sérülés

Megan a menstruációs görcseit szerette volna enyhíteni a hosszúkás palackkal. Állítása szerint a terméket mindössze hat hónappal korábban vette, és a baleset előtt körülbelül tíz percig használta, miközben a tévét nézte.

Csak egy pukkanást hallottam, aztán éreztem, ahogy a forró víz végigfolyik a hasamon, a combomon, a lábamon és a medencém környékén

– idézte fel a történteket.

A nő sikítani kezdett, párja pedig azonnal a segítségére sietett, majd mentőt hívott. Megan hideg vízzel próbálta hűteni az égési sérüléseket, amíg a mentők megérkeztek. A prescoti Whiston Kórházba szállították, ahol az orvosok a has alsó részén, a combokon és az ágyéknál első- és másodfokú égési sérüléseket állapítottak meg.

Három nappal később speciális beavatkozáson esett át, végül Megan kilenc nappal később hagyhatta el a kórházat. A felépülés rendkívül fájdalmas volt. Hólyagok alakultak ki a bőrén, amelyeket az orvosoknak el kellett távolítaniuk. Hetekig nehezen járt, és a sérülések helye miatt még fehérneműt sem tudott viselni. A történtek a lelkiállapotára is kihatottak.

Bár a sebei nagyrészt begyógyultak, a bőrén maradt elszíneződések és hegek miatt továbbra is önbizalomhiánnyal küzd. A baleset 2025 júniusában történt, és most azért osztotta meg a történetét, hogy másokat is figyelmeztessen a meleg vizes palackok lehetséges veszélyeire.

Megan kijelentette, hogy többé nem használ ilyen terméket. Elmondása szerint az orvosok inkább mikrohullámú sütőben melegíthető, gabonával töltött melegítőpárnát javasoltak neki.

A Home Bargains szóvivője közölte: termékeiket szigorú biztonsági vizsgálatoknak vetik alá, és megfelelő figyelmeztetésekkel látják el. Hozzátette, hogy a meleg vizes palackok helytelen használat esetén égési sérüléseket okozhatnak. A vállalat sajnálatát fejezte ki Megan balesete miatt, és jelezte, hogy kész közvetlenül vele együttműködve kivizsgálni az eset körülményeit - írja a Mirror.