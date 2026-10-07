Tízévente látható égi jelenség tűnt fel az égen – galéria

Ritka égi jelenség volt megfigyelhető október 6-án, amikor a fogyó holdsarló elhaladt a Jupiter előtt. Az úgynevezett holdokkultáció során a bolygó mintegy egy órára eltűnt a Hold mögött, majd ismét láthatóvá vált.

A ritka égi jelenség során a Hold elhaladt a Jupiter előtt

Fotó: Anadolu / GettyImages

A látványos eseményt Észak-Amerika keleti és középső részének jelentős területéről, Kanadából és a Karib-térségből lehetett megfigyelni. A Jupiter eltűnése és újbóli felbukkanása szabad szemmel is látható volt, távcsővel vagy kisebb teleszkóppal azonban még látványosabbá vált a jelenség.

A Holdokkultációt bemutató galériánk az alábbi fotóra kattintva lapozható végig: