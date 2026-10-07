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égi jelenség

Tízévente látható égi jelenség tűnt fel az égen – galéria

21 perce
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Különleges látványban lehetett részük az égbolt megfigyelőinek október 6-án. A ritka égi jelenség során a Hold elhaladt a Jupiter előtt, és egyes területekről nézve átmenetileg teljesen eltakarta a bolygót.
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égi jelenségcsillagászatHoldJupiter

Ritka égi jelenség volt megfigyelhető október 6-án, amikor a fogyó holdsarló elhaladt a Jupiter előtt. Az úgynevezett holdokkultáció során a bolygó mintegy egy órára eltűnt a Hold mögött, majd ismét láthatóvá vált.

Hold, Jupiter, holdokkultáció, csillagászati esemény, holdsarló, bolygó, égbolt, együttállás, A ritka égi jelenség során a Hold elhaladt a Jupiter előtt
A ritka égi jelenség során a Hold elhaladt a Jupiter előtt
Fotó: Anadolu / GettyImages

A látványos eseményt Észak-Amerika keleti és középső részének jelentős területéről, Kanadából és a Karib-térségből lehetett megfigyelni. A Jupiter eltűnése és újbóli felbukkanása szabad szemmel is látható volt, távcsővel vagy kisebb teleszkóppal azonban még látványosabbá vált a jelenség.

A Holdokkultációt bemutató galériánk az alábbi fotóra kattintva lapozható végig:

A képen a Hold és a Jupiter a távolban
A képen a Hold, Naprendszer, sötét, Jupiter
A képen a Hold, Naprendszer, sötét
A képen a Hold, Naprendszer, sötét
Hold, Naprendszer, sötét, Jupiter
Hold, Naprendszer, sötét, Jupitel, sarló
Galéria: Tíz évente egyszer látható égi jelenség volt hajnalban: a Hold eltakarta a Jupitert előlünk
Fotó: GettyImages
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Lenyűgöző égi jelenség: holdi okkultáció során a Hold korongja részben vagy teljesen eltakar egy távoli csillagot vagy bolygót, amely így rövid időre eltűnik a megfigyelők szeme elől.

Több mint egy évtizedet kell várni a következő hasonló égi jelenségre

Magyarországról nem lehetett látni a teljes okkultációt, innen nézve a Jupiter és a keskeny holdsarló rendkívül közel került egymáshoz az égbolton. Hasonló, kedvezően megfigyelhető együttállásra mintegy 11 évet kell várni.

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