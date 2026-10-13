Undorító titokra derült fény egy egyetemen – egy professzor állhatott a háttérben

Bizarr egyetemi botrány robbant ki az Egyesült Államokban, miután egy diáklány vizelettel átitatva találta meg a hátizsákját. A minnesotai Macalester College hallgatója az egyik professzorát gyanúsította meg, a rendőrségi nyomozás során pedig kiderült, hogy korábban több hasonló eset is történt az intézményben.

Egy amerikai egyetemen egy professzort azzal gyanúsítanak, hogy vizelettel öntötte le egy diáklány hátizsákját. A nyomozás során több hasonló esetre is fény derült. (illusztráció) Forrás: Pexels Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Korábban is rejtélyes vizeletfoltok jelentek meg az egyetemen

A különös történet 2025. december 5-én kezdődött, amikor egy hallgató rövid időre magára hagyta a holmiját az egyetem tudományos központjában. Visszatérve azt vette észre, hogy a hátizsákja nedves, és erős vizeletszag árad belőle. A diáklány azonnal jelentette az esetet, és a több mint 25 éve ott tanító biológiaprofesszorra, Paul Fischerre terelődött a gyanú, mivel állítása szerint csak ő tartózkodott a közelben.

A rendőrségi vizsgálat során kiderült, hogy a Macalester College Olin-Rice tudományos központjában korábban hat alkalommal is jelentettek hasonló esetet. A vizeletet egészen meghökkentő helyeken találták meg: szemetesekben, vizespalackokban, sőt más professzorok dekorációs tárgyaiban is.

A nyomozók végül kihallgatták az 55 éves Paul Fischert, aki elismerte, hogy az elmúlt két évben rendszeresen pohárba vizelt, majd annak tartalmát az egyetem szemetesládáiba vagy laboratóriumi mosogatóiba öntötte.

Vizelettel önthette le a diáklány hátizsákját az egyetemi professzor

Fischer a rendőröknek azt állította, hogy véletlenül kerülhetett vizelet a hallgató táskájára, amikor az irodája közelében lévő szemetesbe próbálta kiönteni egy pohár tartalmát.

A diáklány ugyanakkor mintegy 2000 dolláros, vagyis több százezer forintos kárt jelentett a történtek miatt. A botrány végül a professzor távozásához vezetett. A Macalester College megerősítette, hogy Fischer munkaviszonya a 2025–2026-os tanév során megszűnt. A büntetőfeljelentés szerint a férfi azután mondott le, hogy az intézmény vizsgálatot indított a sorozatos vizeletes incidensek miatt – számot be az esetről a New York Post.