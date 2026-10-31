A légiközlekedés fekete napja: 217 emberből senki sem élte túl a gép becsapódását – máig rejtély, miért kellett meghalniuk

217 ember: 203 utas és 14 fős személyzet. Ennyien utaztak az EgyptAir 990-es járatán napra pontosan 27 évvel ezelőtt, 1999. október 31-én, amikor a gép váratlanul az Atlanti-óceán vizébe csapódott. Senki sem élte túl a katasztrófát. Az azonban máig nem tisztázott, miért kellett bekövetkeznie a tragédiának. Volt vizsgálat, ami meghibásodásra hivatkozott, de olyan is, amely szerint a másodpilóta szánt szándékkal végzett az utasokkal. Öngyilkosságot követett el? Terrorcselekményt? Erre nem tudtak választ adni a mai napig.

Az EgyptAir 990-es járatának egyik turbinája. Az amerikai vizsgálat kizárta, hogy a gép hibásodott volna meg

Fotó: JOHN MOTTERN / AFP

A 990-es járat esete nem csak az EgyptAir történetében bekövetkezett legsúlyosabb légikatasztrófa, de egyike a világ legtitokzatosabb légibaleseteinek.

Az EgyptAir 990-es járatának rejtélye

A járat azon a végzetes napon Los Angelesből tartott Kairóba, New York-i megállóval. A gép egy Boeing 767-es volt, mely 10 éve szolgált az EgyptAir-nél, és 33 ezer órát töltött a levegőben. 7500 le- és felszálláson volt túl sikeresen, ezúttal azonban valami szörnyűség történt a levegőben. A Nantucket-szigettől 100 kilométerre délre hirtelen zuhanni kezdett, majd az óceánba csapódott. Esély sem volt a túlélésre. A közelben nem volt másik gép, így csak a rádiókommunikációból és a gép fekete dobozából kinyert információk árulkodnak az utolsó előtti pillanatokról.

Mivel egy 10 órás repülőutat kellett a járatnak megtennie, két teljes csapat vezette a gépet: a kapitány a veterán, 57 éves Ahmed El-Habashi volt, aki 36 éve repült a társasággal, 14400 órát töltve a levegőben. Az első tiszt a 36 éves Adel Anwar volt. Váltótársaik az 52 éves Raouf Nour El Din kapitány, valamint az 59 éves Gameel Al-Batouti első tiszt voltak. Ez utóbbi ugyancsak rutinos szakembernek számított a maga 12500 levegőben töltött órájával.

A repülőgép roncsai. Máig rejtély, miért kellett az utasoknak meghalniuk. Terroristatámadás történt? Öngyilkosság? Talán soha nem derül ki

Fotó: JOHN MOTTERN / AFP

Mi történt a pilótafülképben?

Noha a megszokott rend szerint az elsődleges legénység intézte a felszállást, és ők vitték a gépet az első 4-5 órában, míg a váltótársak az út második feléért feleltek, hogy végül a landolásnál újra az elsődleges legénységnek adják át az irányítást, Gameel Al-Batouti 20 perccel a felszállás után kiküldte Anwart a pilótafülkéből, és átvette az első tiszti feladatokat. Amikor a kapitány később kiment a mosdóba, és Al-Batouti egyedül maradt, kikapcsolta az autopilótát, majd azt mondta: "Bízom Istenben". Ezt követően a gép nagy sebességgel zuhanni kezdett. Noha a kapitánynak sikerült zuhanás közben visszajutnia a pilótafülkébe, ő sem tudta megakadályozni a becsapódást. Az utolsó mondat, amit a gép fekete doboza rögzített, az ő szájából hangzott el: "Segíts felhúzni!"