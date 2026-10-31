A légiközlekedés fekete napja: 217 emberből senki sem élte túl a gép becsapódását – máig rejtély, miért kellett meghalniuk

217 ember: 203 utas és 14 fős személyzet. Ennyien utaztak az EgyptAir 990-es járatán napra pontosan 27 évvel ezelőtt, 1999. október 31-én, amikor a gép váratlanul az Atlanti-óceán vizébe csapódott. Senki sem élte túl a katasztrófát. Az azonban máig nem tisztázott, miért kellett bekövetkeznie a tragédiának. Volt vizsgálat, ami meghibásodásra hivatkozott, de olyan is, amely szerint a másodpilóta szánt szándékkal végzett az utasokkal. Öngyilkosságot követett el? Terrorcselekményt? Erre nem tudtak választ adni a mai napig.
A 990-es járat esete nem csak az EgyptAir történetében bekövetkezett legsúlyosabb légikatasztrófa, de egyike a világ legtitokzatosabb légibaleseteinek.
Az EgyptAir 990-es járatának rejtélye
A járat azon a végzetes napon Los Angelesből tartott Kairóba, New York-i megállóval. A gép egy Boeing 767-es volt, mely 10 éve szolgált az EgyptAir-nél, és 33 ezer órát töltött a levegőben. 7500 le- és felszálláson volt túl sikeresen, ezúttal azonban valami szörnyűség történt a levegőben. A Nantucket-szigettől 100 kilométerre délre hirtelen zuhanni kezdett, majd az óceánba csapódott. Esély sem volt a túlélésre. A közelben nem volt másik gép, így csak a rádiókommunikációból és a gép fekete dobozából kinyert információk árulkodnak az utolsó előtti pillanatokról.
Mivel egy 10 órás repülőutat kellett a járatnak megtennie, két teljes csapat vezette a gépet: a kapitány a veterán, 57 éves Ahmed El-Habashi volt, aki 36 éve repült a társasággal, 14400 órát töltve a levegőben. Az első tiszt a 36 éves Adel Anwar volt. Váltótársaik az 52 éves Raouf Nour El Din kapitány, valamint az 59 éves Gameel Al-Batouti első tiszt voltak. Ez utóbbi ugyancsak rutinos szakembernek számított a maga 12500 levegőben töltött órájával.
Mi történt a pilótafülképben?
Noha a megszokott rend szerint az elsődleges legénység intézte a felszállást, és ők vitték a gépet az első 4-5 órában, míg a váltótársak az út második feléért feleltek, hogy végül a landolásnál újra az elsődleges legénységnek adják át az irányítást, Gameel Al-Batouti 20 perccel a felszállás után kiküldte Anwart a pilótafülkéből, és átvette az első tiszti feladatokat. Amikor a kapitány később kiment a mosdóba, és Al-Batouti egyedül maradt, kikapcsolta az autopilótát, majd azt mondta: "Bízom Istenben". Ezt követően a gép nagy sebességgel zuhanni kezdett. Noha a kapitánynak sikerült zuhanás közben visszajutnia a pilótafülkébe, ő sem tudta megakadályozni a becsapódást. Az utolsó mondat, amit a gép fekete doboza rögzített, az ő szájából hangzott el: "Segíts felhúzni!"
A tragédiát követően – mivel az nemzetközi vizeken történt – mind az egyiptomi hatóságok (az Egyiptomi Polgári Repülési Hatóság, azaz az ECAA) és az amerikaiak (az Egyesült Államok Nemzeti Közlekedési és Biztonsági Testülete, azaz az NTSB) vizsgálódni kezdett. Míg előbbi végül a gép meghibásodását hozta ki eredménynek, utóbbi hamar arra a következtetésre jutott: szándékosság áll a tragédia mögött. Emiatt át akarták adni az egész vizsgálatot az FBI-nak, az egyiptomiak azonban ebbe nem mentek bele, így végül az NTSB fejezte be a vizsgálódást amerikai részről. Ők kizártak minden lehetséges mechanikai okot, arra azonban nem tudtak magyarázatot adni, mi vezette a váltó első tisztet arra, hogy a gép lezuhanását okozza.
A vizsgálatokat bonyolította, hogy az áldozatok közt 33 egyiptomi katnatiszt is volt, akik egy gyakorlatról tértek volna haza. A helyi sajtó cenzorai az ő jelenlétüket eltitkolták.
De ki volt a gépet nagy valószínűséggel a végzetébe vezető Al-Batouti első tiszt? Családja szerint nem lehetett terrorista, mert nem voltak erős poltikai meggyőződései. Ötgyermekes családapa volt, akinek legfiatalabb lánya mindössze 10 éves volt a katasztrófa idején. A kislány lupustól szenvedett, épp Los Angelesben kezelték. Mind az EgyptAir, mind a légitársaság alkalmazottai segítettek a családnak enyhíteni a kislány kezelési költségein.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!