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ékszerlopás

Lenyelt egy egész vagyont a rabló, hetekig tartott, mire visszaszerezték a zsákmányt

8 perce
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Bizarr eset történt az Egyesült Államokban. Egy férfi kirabolt egy ékszerüzletet, majd a lopott ékszerek egy részét a gyomrában próbálta elrejteni. Az ékszerrablás után a hatóságok közel két hétig figyelték a férfit, hogy visszaszerezzék a szervezetéből távozó értékeket, a tettest pedig később bűnösnek találták.
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ékszerlopástolvajEgyesült Államok

Egészen szokatlan módszerrel próbálta eltüntetni a zsákmányát egy férfi az amerikai Floridában. A 769 ezer dolláros (250 millió forint) ékszerrablás elkövetője ugyanis lenyelte a lopott ékszereket, amelyeket a hatóságoknak csak mintegy két hét elteltével sikerült visszaszerezniük.

Egy floridai ékszerrablás során 769 ezer dollár értékű ékszert loptak el egy üzletből
Egy floridai ékszerrablás során 769 ezer dollár értékű ékszert loptak el egy üzletből (illusztráció) 
Fotó: Kunal Lakhotia / Pexels

Ékszerlopás az Egyesült Államokban: lenyelte a lopott árut

A 32 éves Jaythan Lawrence Gilder 2025 februárjában kereste fel az orlandói Tiffany & Co. luxusékszerüzletet. Azt állította, hogy az Orlando Magic kosárlabdacsapat egyik játékosát képviseli, aki drága ékszereket szeretne vásárolni.

A férfit ezért egy különterembe vezették, ahol megmutatták neki az értékes darabokat. Gilder azonban váratlanul felkapta az ékszereket, majd elmenekült az üzletből. Menekülés közben az egyik alkalmazottat is megsebesítette.

A gyomrában találták meg a lopott ékszereket

A rabló négy fülbevalót zsákmányolt, emellett egy 1,3 millió dollárt érő gyűrűt is megpróbált ellopni. Amikor a rendőrök megállították, Gilder lenyelte a lopott ékszereket, hogy elrejtse azokat a hatóságok elől.

A börtönben készült orvosi felvételen valóban ékszerekre emlékeztető tárgyakat fedeztek fel a gyomrában. A férfi ráadásul különös kérdést tett fel a börtön személyzetének:

Azért is meg fognak vádolni, ami a gyomromban van?

A hatóságok ezután körülbelül két hétig figyelték Gildert, mire sikerült visszaszerezni az ékszereket. A megtalált darabok megegyeztek a Tiffany üzletéből ellopott ékszerekkel. Az esküdtszék október 23-án bűnösnek találta a férfit rablásban. Büntetését később szabják ki.

A határozottan különleges történetről a True Crime News segítségével számoltunk be.

Négyen raboltak ki egy németországi ékszerüzletet – menekülés közben meglőtték a tulajdonost

Fegyveres támadás történt egy hannoveri ékszerüzletben, amelyet gyors rendőrségi akció követett. Az ékszerrablás után négy férfit elfogtak, az üzlet tulajdonosa pedig lőtt sérülésekkel került kórházba.

 

 

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