Lenyelt egy egész vagyont a rabló, hetekig tartott, mire visszaszerezték a zsákmányt

Egészen szokatlan módszerrel próbálta eltüntetni a zsákmányát egy férfi az amerikai Floridában. A 769 ezer dolláros (250 millió forint) ékszerrablás elkövetője ugyanis lenyelte a lopott ékszereket, amelyeket a hatóságoknak csak mintegy két hét elteltével sikerült visszaszerezniük.

Egy floridai ékszerrablás során 769 ezer dollár értékű ékszert loptak el egy üzletből (illusztráció)

Fotó: Kunal Lakhotia / Pexels

Ékszerlopás az Egyesült Államokban: lenyelte a lopott árut

A 32 éves Jaythan Lawrence Gilder 2025 februárjában kereste fel az orlandói Tiffany & Co. luxusékszerüzletet. Azt állította, hogy az Orlando Magic kosárlabdacsapat egyik játékosát képviseli, aki drága ékszereket szeretne vásárolni.

A férfit ezért egy különterembe vezették, ahol megmutatták neki az értékes darabokat. Gilder azonban váratlanul felkapta az ékszereket, majd elmenekült az üzletből. Menekülés közben az egyik alkalmazottat is megsebesítette.

A gyomrában találták meg a lopott ékszereket

A rabló négy fülbevalót zsákmányolt, emellett egy 1,3 millió dollárt érő gyűrűt is megpróbált ellopni. Amikor a rendőrök megállították, Gilder lenyelte a lopott ékszereket, hogy elrejtse azokat a hatóságok elől.

A börtönben készült orvosi felvételen valóban ékszerekre emlékeztető tárgyakat fedeztek fel a gyomrában. A férfi ráadásul különös kérdést tett fel a börtön személyzetének:

Azért is meg fognak vádolni, ami a gyomromban van?

A hatóságok ezután körülbelül két hétig figyelték Gildert, mire sikerült visszaszerezni az ékszereket. A megtalált darabok megegyeztek a Tiffany üzletéből ellopott ékszerekkel. Az esküdtszék október 23-án bűnösnek találta a férfit rablásban. Büntetését később szabják ki.

A határozottan különleges történetről a True Crime News segítségével számoltunk be.