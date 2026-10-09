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hőmérséklet

Kongatja a vészharangot az ENSZ: évtizedek óta nem látott erősségű El Niño előtt állunk

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Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO) csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy az El Niño még inkább felerősödik, mielőtt decemberben elérné a csúcspontját. Hozzátették, hogy ez a természetes éghajlati jelenség a legerősebb lehet, amelyre 1950 óta sor került. Azt is kiemelték, hogy az El Niño a bolygó nagy részén magasabb hőmérsékletet eredményezhet és súlyosbíthatja az ember okozta klímaváltozás hatásait.
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hőmérsékletenszaszályEl Ninoforróság

Az El Niño még jobban felerősödik, mielőtt decemberben eléri a csúcspontját – közölte csütörtökön az ENSZ, mialatt arra is figyelmeztetett, ez lehet a legerősebb, amelyre 1950 óta sor került Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO)  szerint a természetes eredetű éghajlati jelenség várhatóan magasabb hőmérsékletet eredményez a bolygó nagy részén, a hatása pedig súlyosbítja az ember okozta klímaváltozás következményeit.

Hőmérő a Nap fényében kánikula idején
Évtizedek óta nem látott erősségű El Niño előtt állunk / Fotó: Dmitriy Prayzel / Shutterstock

Évtizedek óta nem látott erősségű El Niño előtt állunk

Valószínűleg a világ nagy részén átlagon felüli hőmérsékleteket hoz az El Niño, és megváltoztatja a csapadékeloszlást, növelve az aszály és az árvizek kockázatát a különböző régiókban

- emelték ki.

Gyorsan erősödik az El Niño

A Csendes-óceán középső és keleti trópusi részén a tengerfelszín hőmérséklete várhatóan rekordmagas szintre emelkedik 2026 októbere-novembere-decembere között, ami az El Niño-jelenség erősödését tükrözi, amely az időjárási mintákat fogja befolyásolni, és hatással lesz a gazdaságokra, az ökoszisztémákra és a közösségekre világszerte

– közölte a WMO. Az előrejelzés 13 vezető nemzeti és nemzetközi meteorológiai központ konszenzusán alapul.

Az El Niño szilárdan fennáll és gyorsan erősödik

 – jelentette be Celeste Saulo, a WMO vezetője, hozzátéve, az előrejelzéseik szerint közel 100 százalék a valószínűsége annak, hogy 2027 februárjáig az El Niño fennmarad, és potenciálisan az egyik legerősebb lesz 1950 óta. Saulo azt is elmagyarázta, hogy az El Niño nem ad új hőt a bolygónak, hanem felszabadítja az óceánban tárolt energiát.

Az óceán, amelyből energiát merít, a legmelegebb, amit valaha mértünk. Egyszerűen több hő áll rendelkezésre a leadáshoz

 – fűzte hozzá.

A legutóbbi El Niño jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 2023 a feljegyzett adatok szerint a második legmelegebb, 2024 pedig minden idők legmelegebb éve lett, mintegy 1,55 Celsius-fokkal meghaladva az 1850-1900-as iparosodás előtti átlagot. Az El Niño egyébként általában november és február között éri el a csúcspontját, a hőmérséklet-emelkedés viszont jellemzően később jelentkezik. Ez a mostani El Niño már most súlyos következményekkel jár egyes régiókban, többek közt Közép-Amerikában, ahol az állatok és a növények is elpusztulnak az aszály miatt - írja a France24.

Mi is az az El Niño?

Az El Niño egy természetes éghajlati jelenség, amelynek során a Csendes-óceán egyenlítő menti középső és keleti részén a tenger felszíne a megszokottnál jóval melegebbé válik. A felmelegedés a légköri áramlásokat is megváltoztatja, ezért az El Niño hatásai az egész világon megjelenhetnek. Egyes térségekben heves esőzéseket és áradásokat, máshol szárazságot és erdőtüzeket okozhat.

 

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