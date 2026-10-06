Havazást és dermesztő hideget hozhat a rendkívüli El Niño

Havazást, viharokat és dermesztő hideget is hozhat Nagy-Britanniába az idei El Niño. A Met Office arra figyelmeztetett, hogy a rendkívüli erejű időjárási jelenség megzavarhatja az Északi-sark felett örvénylő hideg légtömegeket.

Hóviharokat és fagyos időt hozhat az El Niño. (Illusztráció)

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Rekorderejű El Niño boríthatja fel a téli időjárást

A sztratoszférikus poláris örvény egy nagy magasságban húzódó, hideg szelekből álló légköri rendszer.

Ha meggyengül vagy felbomlik, az a futóáramlás átalakulásához vezethet, így fagyos sarkvidéki levegő áramolhat Észak-Amerika és Európa fölé.

A Met Office szerint azonban ősszel még kicsi az esélye annak, hogy a poláris örvény miatt jelentős lehűlés vagy havazás alakuljon ki. A veszély inkább a tél második felében növekedhet meg, miután az El Niño eléri tetőpontját.

A meteorológiai szolgálat szóvivője szerint a poláris örvény ekkor gyengébbé válhat, ami növeli a hirtelen sztratoszférikus felmelegedés esélyét. Ez kedvezhet a hideg idő kialakulásának.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy ez csupán az egyik lehetséges forgatókönyv, amelynek megvalósulása számos egymással versengő légköri tényezőtől függ.

Adam Scaife, a Met Office hosszú távú előrejelzésekért felelős vezetője szerint hónapok óta jelezték, hogy példátlan El Niño alakulhat ki. A jelenség már a várható tetőzése előtt túlszárnyalta a korábbi rekordokat.

Az El Niño akkor jön létre, amikor a Csendes-óceán felszíni vízhőmérséklete a szokásosnál jóval magasabbra emelkedik. Hatása világszerte átalakíthatja az időjárást, és általában december környékén éri el csúcspontját.

A következő hónapokban csapadékosabb, viharosabb időt és áradásokat okozhat, télen pedig növelheti a hirtelen hidegbetörések esélyét.