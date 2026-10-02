Elájult a sofőr, az utasok próbálták irányítani az elszabadult taxit - videó

Rémisztő pillanatokat rögzítettek egy hongkongi taxiban szeptember 28-án: a 66 éves sofőr vezetés közben elvesztette az eszméletét, így a négy utasnak kellett megpróbálnia irányítani a mozgó járművet. A felvételen látszik, ahogy az autó irányíthatatlanná válik az úton – írja a Need To Know.

Elájult a taxis vezetés közben, az utasok kapták el a kormányt.

Fotó: Képernyőfotó

A sofőr nem reagált

A taxisofőr elájult, a feje előrebukott, majd oldalra billent, miközben a gépkocsi nagy sebességgel haladt. Az utasok előrenyúltak, próbálták felébreszteni, de hiába. Végül ketten is megfogták a kormányt, hogy az úton tartsák a járművet.

A taxi közben nekicsapódott egy út menti betonkorlátnak, majd több mint 30 másodperc után sikerült megállnia. A sofőr ekkor már ismét mozogni kezdett.

A kocsiban ülők sértetlenül megúszták

Az egyik taxiban ülő értesítette a rendőrséget. A kiérkező mentők a Li vezetéknevű sofőrt eszméletlen állapotban találták, majd kórházba vitték. Az elájult férfinak látható sérülései nem voltak.

Az autó egyik első gumija defektet kapott, a karosszéria azonban nem sérült meg komolyabban. A négy utas sértetlen maradt, bár alaposan megrázta őket az eset. Később egy másik taxival folytatták útjukat.