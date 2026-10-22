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elefánt

Elefánt okozott hatalmas riadalmat egy felvonuláson, több autó is megrongálódott – videó

40 perce
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Váratlan incidens zavarta meg az indiai Karnátaka államban megrendezett Dasara ünnepi felvonulást, miután egy elefánt nyugtalanná vált a tömeg és a hangos zajok miatt.
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elefántünnepi felvonulásIndia

Idő előtt félbeszakadt a Dasara ünnepi felvonulás az indiai Karnátaka államban található Sivamoggában, miután egy 35 éves elefánt nyugtalanná vált a nagy tömeg és az erős zaj miatt. Az állat Csámundésvari hindu istennő szobrát szállította egy ezüstből készült díszes hátépítményben, amely az incidens során leesett a hátáról.

Az elefánt egy hindu istennő szobrát szállította az ünnepi felvonuláson
Az elefánt egy hindu istennő szobrát szállította az ünnepi felvonuláson
Fotó: Facebook

A Somanna nevű elefánt viselkedése miatt a szervezők kénytelenek voltak idő előtt megszakítani a rendezvényt. A beszámolók szerint az incidens során az istennő szobrán lévő nyolc arany karperecből hatnak nyoma veszett.

Az elefántot sikerült megfékezni

A hatóságoknak sikerült megfékezniük az állatot. Az eset során személyi sérülés nem történt, azonban több jármű megrongálódott.

B. Nikhil, Sivamogga rendőrfőkapitánya közölte, hogy vizsgálatot indítanak a történtek körülményeinek tisztázására.

A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az eltűnt aranyékszerekről.

 

 

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