Elefánt okozott hatalmas riadalmat egy felvonuláson, több autó is megrongálódott – videó

Idő előtt félbeszakadt a Dasara ünnepi felvonulás az indiai Karnátaka államban található Sivamoggában, miután egy 35 éves elefánt nyugtalanná vált a nagy tömeg és az erős zaj miatt. Az állat Csámundésvari hindu istennő szobrát szállította egy ezüstből készült díszes hátépítményben, amely az incidens során leesett a hátáról.

Az elefánt egy hindu istennő szobrát szállította az ünnepi felvonuláson

Fotó: Facebook

A Somanna nevű elefánt viselkedése miatt a szervezők kénytelenek voltak idő előtt megszakítani a rendezvényt. A beszámolók szerint az incidens során az istennő szobrán lévő nyolc arany karperecből hatnak nyoma veszett.