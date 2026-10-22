Elefánt okozott hatalmas riadalmat egy felvonuláson, több autó is megrongálódott – videó

Idő előtt félbeszakadt a Dasara ünnepi felvonulás az indiai Karnátaka államban található Sivamoggában, miután egy 35 éves elefánt nyugtalanná vált a nagy tömeg és az erős zaj miatt. Az állat Csámundésvari hindu istennő szobrát szállította egy ezüstből készült díszes hátépítményben, amely az incidens során leesett a hátáról.
A Somanna nevű elefánt viselkedése miatt a szervezők kénytelenek voltak idő előtt megszakítani a rendezvényt. A beszámolók szerint az incidens során az istennő szobrán lévő nyolc arany karperecből hatnak nyoma veszett.
Az elefántot sikerült megfékezni
A hatóságoknak sikerült megfékezniük az állatot. Az eset során személyi sérülés nem történt, azonban több jármű megrongálódott.
B. Nikhil, Sivamogga rendőrfőkapitánya közölte, hogy vizsgálatot indítanak a történtek körülményeinek tisztázására.
A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az eltűnt aranyékszerekről.