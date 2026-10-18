Nem csillapodik a káosz Franciaországban: újabb zavargások törtek ki

A városi erőszak elleni harcra specializálódott elitegységet a második egymást követő napon vetették be a hatóságok a fővárosban - közölték hivatalos források.

Elitegységeket vetettek be Franciaországban.

Fotó: Profimedia

Második napja tart a káosz Franciaországban: különleges rendőri elitegységet vetettek be

A République téren és a környező utcákban avatkoztak be, ahol egész nap feszültség uralkodott: több száz, arcát eltakaró, feketébe öltözött kapucnis rendbontó összecsapott rendfenntartókkal, akik vízágyukkal és könnygázzal válaszoltak.