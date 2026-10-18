Nem csillapodik a káosz Franciaországban: újabb zavargások törtek ki

Folytatódtak vasárnap a zavargások és a fosztogatások Franciaország két legnagyobb városában, Párizsban és Lyonban, miközben a politikai elit magyarázatokat és felelősöket keresett a megélhetési problémák elleni tiltakozásul előző nap szervezett országos megmozdulást követő kaotikus állapotok miatt.
A városi erőszak elleni harcra specializálódott elitegységet a második egymást követő napon vetették be a hatóságok a fővárosban - közölték hivatalos források.
Második napja tart a káosz Franciaországban: különleges rendőri elitegységet vetettek be
A République téren és a környező utcákban avatkoztak be, ahol egész nap feszültség uralkodott: több száz, arcát eltakaró, feketébe öltözött kapucnis rendbontó összecsapott rendfenntartókkal, akik vízágyukkal és könnygázzal válaszoltak.
Galéria: Fosztogatásba és gyújtogatásba torkollottak a francia tüntetések
Fotó: AFP
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2026. október 18-án hatalmas fosztogatások és számos tűzeset rázta meg Franciaországot, miközben az országos tüntetések az egyre növekvő infláció ellen „rendkívüli intenzitású” utcai erőszakká fajultak. A tüntetéseken, és 150 rendőr megsérült a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban.
A hírtelevíziók által élőben közvetített zavargások során a környéken ismét megjelentek fosztogatók, akik élelmiszer- és ruházti boltok kirakatait betörték, és elvittek, amit találtak. Hasonló jelenetekről érkeztek hírek a közép-franciaországi Lyonból is.
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