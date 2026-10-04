Hátborzongató jóslattal állt elő az élő Nostradamus – szerinte már elkezdődött, amit előre látott

Az élő Nostradamus szerint nem túl biztatóak a kilátások. Athos Salomé brazil médium azt állítja, hogy 2026-ra vonatkozó jóslatai közül kettő már valóra vált, egy harmadik pedig éppen most teljesedik be, és szerinte ennek akár katasztrofális következményei is lehetnek az egész világra nézve.
- Athos Salomé azt állítja, hogy 2026-ra vonatkozó jóslatai közül kettő már valóra vált.
- A brazil médium korábban az Irán körüli feszültségek súlyosbodását és Spanyolország világbajnoki sikerét is megjósolni vélte.
- Salomé szerint az Északi-sarkvidéken akár Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfrontáció veszélye is növekedhet.
- Jóslatai között a Tajvan és Kína közötti feszültség fokozódása, valamint a madárinfluenza, a dengue-láz és az mpox terjedése is szerepel.
Élő Nostradamus: két jóslata már valóra vált, újabb veszélyre figyelmeztet
Az úgynevezett „élő Nostradamus” – aki saját állítása szerint többek között a Covid–19-világjárványt és II. Erzsébet királynő halálát is előre megjósolta – tavaly decemberben tíz jóslatot tett közzé 2026-ra vonatkozóan.
Ezek egyike az Irán és Izrael közötti feszültség fokozódásáról szólt.
A közel-keleti feszültségek várhatóan elérik a kritikus szintet
– jósolta a magát „parapszichológusnak” nevező Salomé.
Bár mindez meglehetősen homályosan hangozhat, Salomé azt állította, hogy előre látta az iráni urándúsítás körül kialakuló konfliktust is. Jóslata szerint ennek következményei „a regionális instabilitás új és mélyreható időszakát indítják el”.
Salomé jóslatai azonban nem kizárólag baljós eseményekről szóltak. A brazil médium azt is magának tulajdonítja, hogy előre látta Spanyolország 1–0-s győzelmét Argentína ellen a labdarúgó-világbajnokság döntőjében. Korábban ugyanis azt jósolta, hogy a világbajnok csapat „a tűz színeit” fogja viselni.
Ez alapján azonban akár Spanyolország, Portugália, Hollandia, Franciaország, Marokkó, Argentína vagy még Anglia is lehetett volna a győztes.
Miközben világszerte számos médium és kommentátor Portugália vagy más országok győzelmét jósolta, én megneveztem a döntősöket, és többször is Spanyolországot emeltem ki a legvalószínűbb világbajnokként. A végeredmény most visszaigazolta ezeket a jóslatokat
– mondta.
Bár ez a jóslat talán még így sem bizonyult annyira prófétainak, mint a látszólag látnoki képességekkel rendelkező Billy macska tippjei: az állat a 2026-os labdarúgó-világbajnokság 24, döntetlen nélkül végződő mérkőzéséből 22-nek helyesen jósolta meg a győztesét.
Salomé állítólagos látnoki képességei egy Oroszországgal kapcsolatos veszélyes helyzetre is figyelmeztettek. Állítása szerint Moszkva rakétarendszereket telepít az Északi-sarkvidék stratégiai fontosságú területeire.
Ez növeli a NATO-val való közvetlen összecsapások valószínűségét a 2026-os jégolvadás időszakában, amikor az új hajózási útvonalak és az energiatartalékok kulcsfontosságú szerephez juthatnak
– figyelmeztetett.
A Foreign Policy Research Institute számára nemrég készített elemzésében Carl Parkin nukleáris kockázatokkal foglalkozó szakértő arra figyelmeztetett, hogy a tengeri jég olvadása lehetőséget teremtett Oroszország számára arra, hogy kihasználja „az Északi-sarkvidék gazdasági előnyeit, és növelje katonai jelenlétét a térségben”.
A szakértő ugyanakkor úgy véli, hogy az északi-sarkvidéki jég visszahúzódása nem feltétlenül válik teljes mértékben Oroszország előnyére.
„A jég olvadásával az orosz nukleáris fegyverek sebezhetőbbé válnak” – írta Parkin, a Chicagói Egyetem Existential Risk Lab kutatója.
A szövetségeseknek rendkívül óvatos egyensúlyt kell találniuk aközött, hogy megfelelően kihasználják ezt a sebezhetőséget, ugyanakkor elkerüljék Oroszország túlzott reakcióját.
Salomé az afrikai Száhel-övezetet is egy újabb potenciális puskaporos hordóként említette. Arra figyelmeztetett, hogy a nyugati erők kivonulását követően a Nigerben működő szélsőséges csoportok fegyveres konfliktusba kerülhetnek riválisaikkal.
A látnok további jóslatai között szerepel az orosz–ukrán háború patthelyzetbe kerülése, a Tajvan és Kína közötti feszültség további fokozódása – amely szerinte ugyanakkor nem vezet tényleges invázióhoz –, valamint különböző járványok megjelenése is.
Salomé szerint 2026-ban közegészségügyi problémákat okozhat többek között a madárinfluenza, a dengue-láz és az mpox, vagyis a majomhimlő terjedése – írja a New York Post.