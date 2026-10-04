Hátborzongató jóslattal állt elő az élő Nostradamus – szerinte már elkezdődött, amit előre látott

Az élő Nostradamus szerint nem túl biztatóak a kilátások. Athos Salomé brazil médium azt állítja, hogy 2026-ra vonatkozó jóslatai közül kettő már valóra vált, egy harmadik pedig éppen most teljesedik be, és szerinte ennek akár katasztrofális következményei is lehetnek az egész világra nézve.

Élő Nostradamus: két jóslata már valóra vált, újabb veszélyre figyelmeztet Fotó: Wikimedia Commons

Athos Salomé azt állítja, hogy 2026-ra vonatkozó jóslatai közül kettő már valóra vált.

A brazil médium korábban az Irán körüli feszültségek súlyosbodását és Spanyolország világbajnoki sikerét is megjósolni vélte.

Salomé szerint az Északi-sarkvidéken akár Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfrontáció veszélye is növekedhet.

Jóslatai között a Tajvan és Kína közötti feszültség fokozódása, valamint a madárinfluenza, a dengue-láz és az mpox terjedése is szerepel.

Élő Nostradamus: két jóslata már valóra vált, újabb veszélyre figyelmeztet

Az úgynevezett „élő Nostradamus” – aki saját állítása szerint többek között a Covid–19-világjárványt és II. Erzsébet királynő halálát is előre megjósolta – tavaly decemberben tíz jóslatot tett közzé 2026-ra vonatkozóan.

Ezek egyike az Irán és Izrael közötti feszültség fokozódásáról szólt.

A közel-keleti feszültségek várhatóan elérik a kritikus szintet

– jósolta a magát „parapszichológusnak” nevező Salomé.

Bár mindez meglehetősen homályosan hangozhat, Salomé azt állította, hogy előre látta az iráni urándúsítás körül kialakuló konfliktust is. Jóslata szerint ennek következményei „a regionális instabilitás új és mélyreható időszakát indítják el”.

Salomé jóslatai azonban nem kizárólag baljós eseményekről szóltak. A brazil médium azt is magának tulajdonítja, hogy előre látta Spanyolország 1–0-s győzelmét Argentína ellen a labdarúgó-világbajnokság döntőjében. Korábban ugyanis azt jósolta, hogy a világbajnok csapat „a tűz színeit” fogja viselni.

Ez alapján azonban akár Spanyolország, Portugália, Hollandia, Franciaország, Marokkó, Argentína vagy még Anglia is lehetett volna a győztes.

Miközben világszerte számos médium és kommentátor Portugália vagy más országok győzelmét jósolta, én megneveztem a döntősöket, és többször is Spanyolországot emeltem ki a legvalószínűbb világbajnokként. A végeredmény most visszaigazolta ezeket a jóslatokat

– mondta.