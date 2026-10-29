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eltűnt

Halottnak nyilvánították az eltűnt nőt, majd 11 évvel később besétált a rendőrségre

44 perce
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Brenda Heist története nemcsak a családját, de a nyomozókat is meglepte. A nő 2002-ben eltűnt nyomtalanul, majd 11 évvel később besétált a rendőrségre – ráadásul elég sok mindent tudott mesélni arról, hogy mi történt vele több mint egy évtized alatt.
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eltűntkeresésrendőrség

Egy nőt, aki rejtélyes módon eltűnt, miután elvitte a gyerekeit az iskolába, több mint egy évtizeddel később élve megtaláltak - ráadásul elég sok mindent tudott mesélni. Brenda Heistet 2011-ben nyilvánították jogilag halottnak, kilenc évvel azután, hogy 2002 februárjában nyomtalanul eltűnt. Azonban 2013 májusában saját maga sétált be a rendőrségre, mondván, hogy belefáradt a menekülésbe.

Eltűnt önszántából a nő, majd éveken át menekült
Eltűnt önszántából a nő, majd éveken át menekült. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Eltűnt önszántából a nő, majd éveken át menekült

Heist eltűnése után a pennsylvaniai Lititzben nyomozás indult, aminek eredményeként a rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki volt férjét, Lee-t. Később azonban kiderült, hogy a nő önszántából tűnt el.

Az akkor 42 éves Heist 2002. február 8-án reggel elvitte fiát és lányát az iskolába, de mire hazaértek, már nem volt otthon. Az eltűnésének bejelentése után a rendőrség megtalálta az autóját, de nem találta személyes tárgyait. A nyomozás ezután 11 évre zsákutcába futott a hatóságok minden erőfeszítése ellenére.

A nyomozók kezdetben az akkori férjét, Lee Heistet gyanúsították meg az eltűnésével kapcsolatban, mielőtt felmentették volna minden érintettség alól. A férfi elárulta, hogy válságos anyagi helyzetbe került, miután Heist eltűnt, aminek következtében elvesztette otthonát, és kénytelen volt otthagyni a munkáját, miközben két gyermeküket nevelte. Később Lee újranősült, és sikerült meggyőznie a bíróságot, hogy gyermekei anyját jogilag halottnak nyilvánítsák - csakhogy Heist 2013-ban hirtelen felbukkant.

Miért tűnt el Brenda Heist?

53 éves korában az eltűnt nő bement egy rendőrőrsre a floridai Key Largóban, hogy intézkedjen néhány függőben lévő ügy miatt. Heist ekkor tájékoztatta a nyomozókat, hogy eltűnt személy, aki más nevet vett fel, miután köddé vált.

Heist ezután elmagyarázta, hogy az elmúlt két évben hajléktalan volt, egy sátoros közösségben él, de belefáradt élethelyzetébe - így mindent felfedett a Lititz Borough-i Rendőrség nyomozójának, John Schofieldnek. A nyomozó elmondása szerint eltűnése napján a nőnél "csak úgy bekattant valami", és másodpercek alatt döntött, úgyhogy elmegy. Azonban 11 év alatt belefáradt a menekülésbe.

Heist azt mondta a rendőrségnek, hogy 2002-ben békés váláson ment keresztül Lee-vel, de aggódott a saját jövője miatt, tanácstalan volt, miután elutasították a lakhatási támogatást, aminek következtében zokogni kezdett egy helyi parkban. Ezután két nő és egy férfi odament hozzá, hogy vigasztalják, mielőtt meghívták volna egy egyhónapos stoppos útra Dél-Floridába.

Heist azt állította, hogy körülbelül hét évet töltött egy lakóautóban egy férfival, alkalmi munkákat végzett, mielőtt később hidak alatt aludt, kukákból szedett össze ételt és az utcán koldult.

A nőt végül védőőrizetbe helyezték, miután feladta magát, majd később rács mögé került a korábban ellene kiadott, érvényben lévő elfogatóparancsok miatt. Lee a volt felesége előkerülésére reagálva csak annyit nyilatkozott, hogy mindent elveszítettek az eltűnése miatt. Heist később nyilvánosan, Dr. Phil műsorában kért bocsánatot a gyermekeitől. Lánya, Morgan azonban kijelentette, hogy nem kíváncsi a "szomorú történetre", és még nem állnak készen arra, hogy újra találkozzanak az anyjukkal - írta a LadBible.

 

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