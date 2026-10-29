Halottnak nyilvánították az eltűnt nőt, majd 11 évvel később besétált a rendőrségre

Egy nőt, aki rejtélyes módon eltűnt, miután elvitte a gyerekeit az iskolába, több mint egy évtizeddel később élve megtaláltak - ráadásul elég sok mindent tudott mesélni. Brenda Heistet 2011-ben nyilvánították jogilag halottnak, kilenc évvel azután, hogy 2002 februárjában nyomtalanul eltűnt. Azonban 2013 májusában saját maga sétált be a rendőrségre, mondván, hogy belefáradt a menekülésbe.

Eltűnt önszántából a nő, majd éveken át menekült. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Eltűnt önszántából a nő, majd éveken át menekült

Heist eltűnése után a pennsylvaniai Lititzben nyomozás indult, aminek eredményeként a rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki volt férjét, Lee-t. Később azonban kiderült, hogy a nő önszántából tűnt el.

Az akkor 42 éves Heist 2002. február 8-án reggel elvitte fiát és lányát az iskolába, de mire hazaértek, már nem volt otthon. Az eltűnésének bejelentése után a rendőrség megtalálta az autóját, de nem találta személyes tárgyait. A nyomozás ezután 11 évre zsákutcába futott a hatóságok minden erőfeszítése ellenére.

A nyomozók kezdetben az akkori férjét, Lee Heistet gyanúsították meg az eltűnésével kapcsolatban, mielőtt felmentették volna minden érintettség alól. A férfi elárulta, hogy válságos anyagi helyzetbe került, miután Heist eltűnt, aminek következtében elvesztette otthonát, és kénytelen volt otthagyni a munkáját, miközben két gyermeküket nevelte. Később Lee újranősült, és sikerült meggyőznie a bíróságot, hogy gyermekei anyját jogilag halottnak nyilvánítsák - csakhogy Heist 2013-ban hirtelen felbukkant.

Miért tűnt el Brenda Heist?

53 éves korában az eltűnt nő bement egy rendőrőrsre a floridai Key Largóban, hogy intézkedjen néhány függőben lévő ügy miatt. Heist ekkor tájékoztatta a nyomozókat, hogy eltűnt személy, aki más nevet vett fel, miután köddé vált.

Heist ezután elmagyarázta, hogy az elmúlt két évben hajléktalan volt, egy sátoros közösségben él, de belefáradt élethelyzetébe - így mindent felfedett a Lititz Borough-i Rendőrség nyomozójának, John Schofieldnek. A nyomozó elmondása szerint eltűnése napján a nőnél "csak úgy bekattant valami", és másodpercek alatt döntött, úgyhogy elmegy. Azonban 11 év alatt belefáradt a menekülésbe.