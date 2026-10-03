Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fotókon és videón a Hegyeshalomnál kialakult káosz: tömegek rekedtek a vasútállomáson

eltűnt repülőgép

Nyoma veszett egy repülőgépnek – légi és vízi egységek is keresik

57 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hat emberrel a fedélzetén szakadt meg a kapcsolat egy Bermudáról Bostonba tartó mentőrepülőgéppel szombat hajnalban. Az eltűnt repülőgép után az amerikai parti őrség Nantucket közelében indított nagyszabású kutatást, amelyben légi és vízi egységek is részt vesznek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűnt repülőgépkutatóakcióEgyesült Államok

Az eltűnt repülőgép Bermudáról tartott Bostonba, amikor szombat hajnalban megszakadt vele a kapcsolat. A Latitude Air Ambulance légi mentőszolgálat Gulfstream típusú gépén hat ember tartózkodott.

mentőrepülőgép, amerikai parti őrség, Gulfstream, Latitude Air Ambulance, Boston, Bermuda, Nantucket, repülőgép keresése, FAA, Az eltűnt repülőgép Bermudáról Bostonba tartott, fedélzetén hat emberrel
Az eltűnt repülőgép Bermudáról Bostonba tartott, fedélzetén hat emberrel
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

Az amerikai parti őrség helyi idő szerint reggel 6 óra körül indította meg a keresést, miután a repülőgép nem érkezett meg Bostonba. A hatóság közlése szerint az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) hajnalban veszítette el a kapcsolatot a géppel.

A repülőgép személyzete korábban egészségügyi evakuációs feladatot végzett Bermudán – közölte Clarence Togeretz, a Latitude Air Ambulance repülési műveletekért felelős igazgatója az NBC NEWS-nak.

Togeretz elmondta, hogy aggodalomra ad okot, amikor a személyzetük nem jelentkezik a megszokott időben, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kapcsolat megszakadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a legrosszabb történt.

Hirtelen jelentősen csökkent a repülési magasság

A FlightAware repüléskövető szolgáltatás adatai szerint a gép nem sokkal hajnali 1 óra után mintegy 25 ezer lábról, vagyis körülbelül 7600 méterről 11 ezer lábra, hozzávetőleg 3350 méterre süllyedt.

Az utolsó jelet hajnali fél 2 körül észlelték, nem sokkal azelőtt, hogy a mentőrepülőgépnek a tervek szerint le kellett volna szállnia Bostonban.

Egyelőre nem közölték, hogy kik tartózkodtak a fedélzeten. A Latitude Air Ambulance gépein általában két pilóta, egy ápoló és egy légzésterapeuta teljesít szolgálatot, egyes repüléseken pedig orvos is velük tart.

Légi és vízi egységekkel keresik az eltűnt repülőgépet

A parti őrség reggel fél 7 körül a Massachusetts államhoz tartozó Nantucket térségében kutatott az eltűnt gép után.

A keresésben Cape Cod és Brant Point egységei, valamint a William Sparling nevű parti őrségi hajó személyzete is részt vesz. A műveletbe repülőgépeket és vízi egységeket egyaránt bevontak.

A Latitude Air Ambulance 2009 óta működik. A kanadai vállalat betegek egészségügyi szállításával, valamint hazajuttatásával foglalkozik. Flottája tíz repülőgépből áll, amelyek között négy Gulfstream G100-as is található.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!