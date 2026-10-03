Nyoma veszett egy repülőgépnek – légi és vízi egységek is keresik

Az eltűnt repülőgép Bermudáról tartott Bostonba, amikor szombat hajnalban megszakadt vele a kapcsolat. A Latitude Air Ambulance légi mentőszolgálat Gulfstream típusú gépén hat ember tartózkodott.

Az eltűnt repülőgép Bermudáról Bostonba tartott, fedélzetén hat emberrel

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Az amerikai parti őrség helyi idő szerint reggel 6 óra körül indította meg a keresést, miután a repülőgép nem érkezett meg Bostonba. A hatóság közlése szerint az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) hajnalban veszítette el a kapcsolatot a géppel.

A repülőgép személyzete korábban egészségügyi evakuációs feladatot végzett Bermudán – közölte Clarence Togeretz, a Latitude Air Ambulance repülési műveletekért felelős igazgatója az NBC NEWS-nak.

Togeretz elmondta, hogy aggodalomra ad okot, amikor a személyzetük nem jelentkezik a megszokott időben, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kapcsolat megszakadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a legrosszabb történt.

Hirtelen jelentősen csökkent a repülési magasság

A FlightAware repüléskövető szolgáltatás adatai szerint a gép nem sokkal hajnali 1 óra után mintegy 25 ezer lábról, vagyis körülbelül 7600 méterről 11 ezer lábra, hozzávetőleg 3350 méterre süllyedt.

Egyelőre nem közölték, hogy kik tartózkodtak a fedélzeten. A Latitude Air Ambulance gépein általában két pilóta, egy ápoló és egy légzésterapeuta teljesít szolgálatot, egyes repüléseken pedig orvos is velük tart.

Légi és vízi egységekkel keresik az eltűnt repülőgépet A parti őrség reggel fél 7 körül a Massachusetts államhoz tartozó Nantucket térségében kutatott az eltűnt gép után. A keresésben Cape Cod és Brant Point egységei, valamint a William Sparling nevű parti őrségi hajó személyzete is részt vesz. A műveletbe repülőgépeket és vízi egységeket egyaránt bevontak.

A Latitude Air Ambulance 2009 óta működik. A kanadai vállalat betegek egészségügyi szállításával, valamint hazajuttatásával foglalkozik. Flottája tíz repülőgépből áll, amelyek között négy Gulfstream G100-as is található.