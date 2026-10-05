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énekes

Botrány a színpadon: koncert közben pofozott fel egy nőt az énekes – videó

32 perce
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Elfogatóparancsot adtak ki az Egyesült Államokban egy zenész ellen egy szeptemberi koncerten történt incidens miatt. Az énekes a gyanú szerint a színpadról ütött meg egy nőt, az esetről pedig videófelvétel is készült.
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énekespofonEgyesült Államokkoncert

Elfogatóparancsot adtak ki Sky Whatley amerikai énekes ellen, miután a gyanú szerint szeptember 6-án egy koncert közben megütött egy nőt a Georgia állambeli Tuckerben. A történtekről videófelvétel is készült, a sértett pedig később feljelentést tett – számolt be róla a New York Post.

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Az énekes a georgiai Tuckerben tartott rendezvényen pofozta fel a nőt
Fotó: YouToube

A soulénekes a Londzell Performing Arts Theatre-ben megrendezett Legendary Awards Show & Concert rendezvényen lépett fel, amikor a gyanú szerint a színpadról felpofozta Shamika Boydot. A nő azért vett részt az eseményen, hogy támogassa DJ-ként fellépő lányát.

Boyd azt állította, hogy semmilyen előzménye nem volt az incidensnek, és nem fenyegette az előadót.

Amikor megütött, teljesen összetörtem. Arra gondoltam: miért ütött meg? Semmi oka nem volt rá

– mondta a nő.

Az ütés következtében Boyd mindkét szeme bevérzett, és az egyik fogán lévő kompozit anyag is megsérült. Állítása szerint Whatley a történtek után obszcén kézmozdulatot tett felé és szidalmazta.

Az énekes ellen elfogatóparancsot adtak ki

Boyd a koncert után jelentette az esetet a rendőrségen, az ügyben azonban csak hetekkel később történt jelentős előrelépés. Whatley ellen egyszerű testi sértés miatt emeltek vádat, és elfogatóparancsot adtak ki ellene. A beszámoló szerint az énekest egyelőre nem vették őrizetbe.

A sértett ügyvédje, Shannin Render bírálta a hatóságok eljárását, és kifogásolta, hogy a zenészt az elfogatóparancs ellenére sem tartóztatták le. Elmondása szerint úgy értesültek, hogy a hatóságok lehetőséget adnak Whatley-nak arra, hogy önként jelentkezzen.

Boyd emellett polgári jogi lépéseket is fontolgat. Kártérítést követelhet az orvosi kezelés költségei, az utazással kapcsolatos kiadások és az esetleges jövedelemkiesés miatt.

Elfogadhatatlan, hogy valaki elmegy egy rendezvényre, ott bántalmazzák, majd neki kell viselnie az orvosi ellátás és a felépülés költségeit

– fogalmazott Render.

 

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