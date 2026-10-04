Felhajtott egy energiaitalt: leállt a fiatal lány szíve, négyszer élesztették újra

Sokkot kaptak az orvosok attól, ami egy fiatal, makkegészséges texasi lánnyal történt az edzőteremben. Jazmin Garza éppen a súlyzós edzését fejezte be a barátjával, amikor hirtelen rosszul lett, összeesett, és leállt a szíve. Mint kiderült, a tragédia előtt egy népszerű, milliók által imádott energiaitalból ivott. A lánynak egymás után négyszer állt le a keringése, a klinikai halál állapotából hozták vissza, miközben a belső szervei sorra mondták fel a szolgálatot.
Rejtélyes roham az edzőteremben: a barátja mentette meg az életét
A 20 éves Jazmin éppen egylábas felhúzásokat végzett a párjával, Isaac Ayalával egy iowai edzőteremben, amikor hirtelen szédülni kezdett. Mivel már egy ideje nem edzett, a jobb teljesítmény érdekében felhajtotta egy népszerű energiaital harmadát – olyat, amilyet korábban még soha nem fogyasztott.
A lány hirtelen elfehéredett, leült, majd a következő pillanatban a földre esve rángatózni kezdett, és eszméletét vesztette. Párja azonnal odarohant hozzá, és rémülten tapasztalta, hogy a lány már nem lélegzik, és a szíve is leállt. Isaac lélekjelenlétének köszönhetően azonnal megkezdte az újraélesztést (CPR), amelyet a kiérkező mentősök folytattak, akik végül defektussal, sokkolással tudták újraindítani a lány szívét.
Négyszer halt meg, gépek tartották életben
A kórházba szállítás közben és a klinikán Jazmin szíve összesen négyszer állt le, az egyik alkalommal ráadásul teljesen oxigénhiányos állapotba került öt percre. Emiatt a létfontosságú szervei – a veséje, a tüdeje és a szíve – kritikus károsodást szenvedtek.
A fiatal lányt azonnal intenzív osztályra fektették, és három különböző életfenntartó gépre kötötték:
- ECMO-készülékre, amely a vér oxigenizációját végezte a tüdő helyett.
- Dialízisgépre, mivel a veséi teljesen leálltak.
- Egy speciális lélegeztetőgépre a gázcsere szabályozásához.
Az orvosok sokkoló diagnózist közöltek a családdal: kijelentették, hogy kész csoda és igazi orvosi műremek kellene ahhoz, hogy a lány egyáltalán túlélje a rohamokat, és valaha újra a régi önmaga legyen.
Megszólalt a túlélő: „Csoda, hogy élek”
A horrorisztikus hetek után a lány szervezete hihetetlen módon reagált, és két hét intenzív kezelés után teljesen felépült, így elhagyhatta a kórházat. A biztonság kedvéért az orvosok egy implantálható defibrillátort (ICD) ültettek a mellkasába, amely azonnal elektromos impulzust ad le, ha a jövőben újra életveszélyes ritmuszavart észlelne.
Az elvégzett tucatnyi orvosi vizsgálat semmilyen veleszületett szívhibát vagy genetikai rendellenességet nem mutatott ki nála.
„Az orvosok sem értik, hogyan élhettem túl, azt mondták, ez egy valóságos csoda. Nagyon közel voltam a halálhoz. Az a gyanúnk, hogy lehetett egy rejtett, fel nem ismert szívritmuszavarom, amit korábban szorongásnak hittem, és az energiaital adta meg a kegyelemdöfést, ami miatt minden összeomlott. Egy biztos: én többet nem nyúlok ezekhez az italokhoz” – nyilatkozta a sokkos állapotból felépült Jazmin.
Halálos csapda: a szakértők is kongatják a vészharangot
A lány által fogyasztott Ghost nevű energiaital 200 mg koffeint tartalmaz, ami több mint a duplája két csésze feketekávénak. Bár a gyártó jelzi, hogy a termék csak 18 éven felülieknek ajánlott, a fiatalok előszeretettel isszák az edzések előtt.
A kardiológusok és egészségügyi szakértők szerint az energiaitalok – különösen rejtett szívbetegségek esetén – felboríthatják a szív elektromos ritmusát, ami azonnali szívleálláshoz és hirtelen halálhoz vezethet. Emellett a legújabb kutatások a túlzott fogyasztásukat a súlyos alvászavarokkal, a fiatalkori depresszióval és a bélrendszeri daganatok kialakulásának kockázatával is összefüggésbe hozták.
A fiatal pár most hatalmas adósságokkal küzd: a brutális amerikai kórházi számlák miatt teljesen elszegényedtek, és a hosszú lábadozás miatt a munkájukat is elveszítették, így jelenleg adományokból próbálnak hazajutni Texasba.