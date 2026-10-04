Felhajtott egy energiaitalt: leállt a fiatal lány szíve, négyszer élesztették újra

Sokkot kaptak az orvosok attól, ami egy fiatal, makkegészséges texasi lánnyal történt az edzőteremben. Jazmin Garza éppen a súlyzós edzését fejezte be a barátjával, amikor hirtelen rosszul lett, összeesett, és leállt a szíve. Mint kiderült, a tragédia előtt egy népszerű, milliók által imádott energiaitalból ivott. A lánynak egymás után négyszer állt le a keringése, a klinikai halál állapotából hozták vissza, miközben a belső szervei sorra mondták fel a szolgálatot.

Energiaitaltól állt le a fiatal lány szíve: négyszer élesztették újra

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Rejtélyes roham az edzőteremben: a barátja mentette meg az életét

A 20 éves Jazmin éppen egylábas felhúzásokat végzett a párjával, Isaac Ayalával egy iowai edzőteremben, amikor hirtelen szédülni kezdett. Mivel már egy ideje nem edzett, a jobb teljesítmény érdekében felhajtotta egy népszerű energiaital harmadát – olyat, amilyet korábban még soha nem fogyasztott.

A lány hirtelen elfehéredett, leült, majd a következő pillanatban a földre esve rángatózni kezdett, és eszméletét vesztette. Párja azonnal odarohant hozzá, és rémülten tapasztalta, hogy a lány már nem lélegzik, és a szíve is leállt. Isaac lélekjelenlétének köszönhetően azonnal megkezdte az újraélesztést (CPR), amelyet a kiérkező mentősök folytattak, akik végül defektussal, sokkolással tudták újraindítani a lány szívét.

Négyszer halt meg, gépek tartották életben

A kórházba szállítás közben és a klinikán Jazmin szíve összesen négyszer állt le, az egyik alkalommal ráadásul teljesen oxigénhiányos állapotba került öt percre. Emiatt a létfontosságú szervei – a veséje, a tüdeje és a szíve – kritikus károsodást szenvedtek.

A fiatal lányt azonnal intenzív osztályra fektették, és három különböző életfenntartó gépre kötötték:

ECMO-készülékre , amely a vér oxigenizációját végezte a tüdő helyett.

, amely a vér oxigenizációját végezte a tüdő helyett. Dialízisgépre , mivel a veséi teljesen leálltak.

, mivel a veséi teljesen leálltak. Egy speciális lélegeztetőgépre a gázcsere szabályozásához.

Az orvosok sokkoló diagnózist közöltek a családdal: kijelentették, hogy kész csoda és igazi orvosi műremek kellene ahhoz, hogy a lány egyáltalán túlélje a rohamokat, és valaha újra a régi önmaga legyen.