Hétemeletes épület omlott össze Isztambulban, egy hatéves gyermek is a romok alatt rekedt – fotók

Isztambul Maltepe kerületében történt épületomlás helyszínén továbbra is dolgoznak a mentőegységek, munkájukat azonban nehezíti a további omlások veszélye.

Az épületomlás helyszíne Isztambulban

Fotó: MURAT SENGUL / ANADOLU

A hatóságok tájékoztatása szerint az épület három alsó szintje omlott össze, köztük a földszinten található üzlethelyiség is. A felsőbb emeleteken tartózkodó lakókat sikerült biztonságosan kimenekíteni.

Davut Gül isztambuli kormányzó közölte, hogy a mentőcsapatok öt embert emeltek ki a romok közül, miközben további hét ember felkutatása és kimentése folytatódik – számolt be róla a New York Post.

Kapcsolatba léptek a romok alatt rekedt gyermekkel

A kormányzó tájékoztatása szerint a mentőegységeknek sikerült kapcsolatba lépniük egy hatéves gyermekkel, aki továbbra is a törmelék alatt rekedt.

A mentők azonban jelenlegi helyzetükből nem tudták elérni a gyermeket, ezért másik irányból próbálnak hozzáférni.

A mentési munkálatokat jelentősen nehezíti, hogy az épület további részei is összeomolhatnak. A hatóságok ezért fokozott óvatosságra intették a helyszínen dolgozó egységeket. Biztonsági okokból a környező épületeket is kiürítették.

A mentőegységeknek sikerült kapcsolatba lépniük a romok alatt rekedt hatéves gyermekkel

Fotó: MURAT SENGUL / ANADOLU

Egyelőre nem tudni, mi okozta az épületomlást

Az épületomlás pontos oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok vizsgálatot indítottak a történtek körülményeinek tisztázására.

Tűzoltók, rendőrök és katasztrófavédelmi egységek dolgoznak a részben összeomlott épületnél

UnsplashFotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

Isztambulban és Törökország más részein jelenleg is zajlik egy városrehabilitációs program, amelynek célja a régi, földrengésveszélyes épületek lebontása és biztonságosabb lakóépületekkel történő helyettesítése.