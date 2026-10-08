Hétemeletes épület omlott össze Isztambulban, egy hatéves gyermek is a romok alatt rekedt – fotók

Isztambul Maltepe kerületében történt épületomlás helyszínén továbbra is dolgoznak a mentőegységek, munkájukat azonban nehezíti a további omlások veszélye.
A hatóságok tájékoztatása szerint az épület három alsó szintje omlott össze, köztük a földszinten található üzlethelyiség is. A felsőbb emeleteken tartózkodó lakókat sikerült biztonságosan kimenekíteni.
Davut Gül isztambuli kormányzó közölte, hogy a mentőcsapatok öt embert emeltek ki a romok közül, miközben további hét ember felkutatása és kimentése folytatódik – számolt be róla a New York Post.
Kapcsolatba léptek a romok alatt rekedt gyermekkel
A kormányzó tájékoztatása szerint a mentőegységeknek sikerült kapcsolatba lépniük egy hatéves gyermekkel, aki továbbra is a törmelék alatt rekedt.
A mentők azonban jelenlegi helyzetükből nem tudták elérni a gyermeket, ezért másik irányból próbálnak hozzáférni.
A mentési munkálatokat jelentősen nehezíti, hogy az épület további részei is összeomolhatnak. A hatóságok ezért fokozott óvatosságra intették a helyszínen dolgozó egységeket. Biztonsági okokból a környező épületeket is kiürítették.
Egyelőre nem tudni, mi okozta az épületomlást
Az épületomlás pontos oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok vizsgálatot indítottak a történtek körülményeinek tisztázására.
Isztambulban és Törökország más részein jelenleg is zajlik egy városrehabilitációs program, amelynek célja a régi, földrengésveszélyes épületek lebontása és biztonságosabb lakóépületekkel történő helyettesítése.