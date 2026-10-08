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épületomlás

Hétemeletes épület omlott össze Isztambulban, egy hatéves gyermek is a romok alatt rekedt – fotók

1 órája
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Részben összeomlott egy hétemeletes épület csütörtök hajnalban Isztambulban, a mentőegységek több embert is kimentettek a romok alól. Az épületomlás következtében legalább heten rekedtek a törmelék alatt, köztük egy hatéves gyermek.
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épületomlásTörökországIsztambul

Isztambul Maltepe kerületében történt épületomlás helyszínén továbbra is dolgoznak a mentőegységek, munkájukat azonban nehezíti a további omlások veszélye.

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Az épületomlás helyszíne Isztambulban
Fotó: MURAT SENGUL / ANADOLU

A hatóságok tájékoztatása szerint az épület három alsó szintje omlott össze, köztük a földszinten található üzlethelyiség is. A felsőbb emeleteken tartózkodó lakókat sikerült biztonságosan kimenekíteni.

Davut Gül isztambuli kormányzó közölte, hogy a mentőcsapatok öt embert emeltek ki a romok közül, miközben további hét ember felkutatása és kimentése folytatódik – számolt be róla a New York Post.

Kapcsolatba léptek a romok alatt rekedt gyermekkel

A kormányzó tájékoztatása szerint a mentőegységeknek sikerült kapcsolatba lépniük egy hatéves gyermekkel, aki továbbra is a törmelék alatt rekedt.

A mentők azonban jelenlegi helyzetükből nem tudták elérni a gyermeket, ezért másik irányból próbálnak hozzáférni.

A mentési munkálatokat jelentősen nehezíti, hogy az épület további részei is összeomolhatnak. A hatóságok ezért fokozott óvatosságra intették a helyszínen dolgozó egységeket. Biztonsági okokból a környező épületeket is kiürítették.

ISTANBUL, TURKIYE - OCTOBER 8: Search and rescue personnel, including firefighters, AFAD, UMKE, and police teams, operate at the site of a partial building collapse in the Cevizli neighborhood of Maltepe district, Istanbul, Turkiye on October 8, 2026. Trapped residents on the unaffected upper floors were evacuated while emergency teams initiated search and rescue efforts beneath the collapsed lower levels. Murat Sengul / Anadolu (Photo by Murat Sengul / Anadolu via AFP)
A mentőegységeknek sikerült kapcsolatba lépniük a romok alatt rekedt hatéves gyermekkel
Fotó: MURAT SENGUL / ANADOLU

Egyelőre nem tudni, mi okozta az épületomlást

Az épületomlás pontos oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok vizsgálatot indítottak a történtek körülményeinek tisztázására.

ISTANBUL, TURKIYE - OCTOBER 08: Search and rescue teams conduct operations at the site of a seven-story building that partially collapsed in the Maltepe district of Istanbul, Turkiye, on October 08, 2026. Emergency personnel and ambulances are deployed to the scene as search and rescue efforts continue. Ahmet Okatali / Anadolu (Photo by Ahmet Okatali / Anadolu via AFP)
Tűzoltók, rendőrök és katasztrófavédelmi egységek dolgoznak a részben összeomlott épületnél
UnsplashFotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

Isztambulban és Törökország más részein jelenleg is zajlik egy városrehabilitációs program, amelynek célja a régi, földrengésveszélyes épületek lebontása és biztonságosabb lakóépületekkel történő helyettesítése.

 

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