Súlyos erdőtűz pusztít a magyarok kedvelt kirándulóhelyén – helikoptereket is bevetettek

Az erdőtűz a Cociu-vízesés feletti térségben a legkiterjedtebb. A hatóságok további egységeket vezényelnének a helyszínre, ám a sziklás terep, a meredek lejtők és a jelentős szintkülönbségek miatt több gócpontot csak hosszú gyaloglással lehet elérni.

Dolgoznak a román hatóságok az erdőtűzön - Illusztráció - Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Erdőtűz tombol Herkulesfürdőnél, Black Hawkokat is bevetettek

Az oltásban tűzoltók, erdészek, pilóták és a nemzeti park munkatársai vesznek részt. A két Black Hawk helikopter Bambi Bucket víztartályokkal támadja a Herkulesfürdőhöz közeli lángokat, miközben légi felderítéssel mérik fel a tűz terjedését.

Olănești térségében szintén több tűzfészek ég nagy területen. A lángok kidőlt fákban, tőzegben és vastag avarrétegben terjednek. Itt több mint ötven ember dolgozik az oltáson, munkájukat két C–27J Spartan katonai repülőgép és hőkamerás drón is segíti.

A Herkulesfürdőn átvezető DN 67D utat szeptember 28-án lezárták. A tűz korábban már megközelítette az úttestet, egy hegyoldalról pedig kövek és fák zuhantak az útra. A környéken tartózkodók erős füstszagról és hulló hamuról számoltak be.