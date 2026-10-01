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erdőtűz

Súlyos erdőtűz pusztít a magyarok kedvelt kirándulóhelyén – helikoptereket is bevetettek

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Nagyszabású oltás zajlik a romániai Herkulesfürdő közelében fekvő Domogled–Cserna-völgy Nemzeti Parkban. Több mint 120 ember, két Black Hawk helikopter és további katonai repülőgépek küzdenek a nehezen megközelíthető területen terjedő lángokkal.
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erdőtűzblack hawkherkulesfürdő

Az erdőtűz a Cociu-vízesés feletti térségben a legkiterjedtebb. A hatóságok további egységeket vezényelnének a helyszínre, ám a sziklás terep, a meredek lejtők és a jelentős szintkülönbségek miatt több gócpontot csak hosszú gyaloglással lehet elérni.

erdőtűz, A policeman and a police car are seen on Victory Square in Bucharest, Romania on May 1, 2019. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) (Photo by Jaap Arriens / NurPhoto via AFP)
Dolgoznak a román hatóságok az erdőtűzön - Illusztráció - Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Erdőtűz tombol Herkulesfürdőnél, Black Hawkokat is bevetettek

Az oltásban tűzoltók, erdészek, pilóták és a nemzeti park munkatársai vesznek részt. A két Black Hawk helikopter Bambi Bucket víztartályokkal támadja a Herkulesfürdőhöz közeli lángokat, miközben légi felderítéssel mérik fel a tűz terjedését.

Olănești térségében szintén több tűzfészek ég nagy területen. A lángok kidőlt fákban, tőzegben és vastag avarrétegben terjednek. Itt több mint ötven ember dolgozik az oltáson, munkájukat két C–27J Spartan katonai repülőgép és hőkamerás drón is segíti.

A Herkulesfürdőn átvezető DN 67D utat szeptember 28-án lezárták. A tűz korábban már megközelítette az úttestet, egy hegyoldalról pedig kövek és fák zuhantak az útra. A környéken tartózkodók erős füstszagról és hulló hamuról számoltak be.

 

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