Tragikus hír érkezett: meghalt Tapsi Hapsi és Dodó kacsa hangja

Mindössze 46 éves korában meghalt Eric Bauza, a Bolondos dallamok legendás rajzfilmfiguráinak angol hangja. A háromszoros Emmy-díjas szinkronszínész többek között Tapsi Hapsit, Dodó kacsát és Cucu malacot is megszólaltatta. Halálhírét családja jelentette be a közösségi médiában. A színész otthonában hunyt el. Családja az Instagramon közzétett közleményében tudatta a tragikus hírt, és jelezte, hogy később további részleteket osztanak meg – írja a The Guardian.

46 éves korában meghalt Eric Bauza, a Bolondos dallamok legendás rajzfilmfiguráinak angol hangja Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eric Bauza több száz rajzfilmfigurának kölcsönözte a hangját

A Los Angeles megyei halottkém megállapítása szerint Eric Bauza halálát magas vérnyomással összefüggő szív- és érrendszeri betegség okozta. A kanadai születésű szinkronszínész több mint 400 színészi munkában vett részt pályafutása során, és 15 éven át dolgozott a Warner Bros. Animation produkcióiban.

Tapsi Hapsi, Dodó kacsa és Cucu malac mellett Csőrike és a Gyalogkakukk hangját is megszólaltatta az eredeti angol nyelvű rajzfilmekben. Munkásságát három Emmy-díjjal ismerték el, amelyeket a Teen Titans Go!, a Bugs Bunny Builders és a Looney Tunes Cartoons című produkciókban nyújtott alakításaiért kapott.

A vállalat vezetője szerint Bauza különösen nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy továbbvihette a legendás Mel Blanc örökségét, és megszólaltathatta a Bolondos dallamok ikonikus szereplőit.