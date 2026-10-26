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Itt vannak az első képek a II. kerületi tragédia helyszínéről

színész

Tragikus hír érkezett: meghalt Tapsi Hapsi és Dodó kacsa hangja

1 órája
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2026. október 25-én, vasárnap este tragikus hír érkezett: elhunyt egy legendás szinkronszínész. Eric Bauza, a kanadai születésű szinkronszínész váratlanul halt meg. Onnan ismerhetjük, hogy több rajzfilmben is olyan híres karaktereknek kölcsönözte a hangját, mint Tapsi Hapsi vagy Dodó kacsa.
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színészgyászszinkronhang

Mindössze 46 éves korában meghalt Eric Bauza, a Bolondos dallamok legendás rajzfilmfiguráinak angol hangja. A háromszoros Emmy-díjas szinkronszínész többek között Tapsi Hapsit, Dodó kacsát és Cucu malacot is megszólaltatta. Halálhírét családja jelentette be a közösségi médiában. A színész otthonában hunyt el. Családja az Instagramon közzétett közleményében tudatta a tragikus hírt, és jelezte, hogy később további részleteket osztanak meg – írja a The Guardian.

46 éves korában meghalt Eric Bauza, a Bolondos dallamok legendás rajzfilmfiguráinak angol hangja
46 éves korában meghalt Eric Bauza, a Bolondos dallamok legendás rajzfilmfiguráinak angol hangja Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eric Bauza több száz rajzfilmfigurának kölcsönözte a hangját

A Los Angeles megyei halottkém megállapítása szerint Eric Bauza halálát magas vérnyomással összefüggő szív- és érrendszeri betegség okozta. A kanadai születésű szinkronszínész több mint 400 színészi munkában vett részt pályafutása során, és 15 éven át dolgozott a Warner Bros. Animation produkcióiban.

Tapsi Hapsi, Dodó kacsa és Cucu malac mellett Csőrike és a Gyalogkakukk hangját is megszólaltatta az eredeti angol nyelvű rajzfilmekben. Munkásságát három Emmy-díjjal ismerték el, amelyeket a Teen Titans Go!, a Bugs Bunny Builders és a Looney Tunes Cartoons című produkciókban nyújtott alakításaiért kapott.

A vállalat vezetője szerint Bauza különösen nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy továbbvihette a legendás Mel Blanc örökségét, és megszólaltathatta a Bolondos dallamok ikonikus szereplőit.

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