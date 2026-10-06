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Elszabadult az időjárás: több mint 400 liter eső zúdulhat le rövid idő alatt

időjárás

Elszabadult az időjárás: több mint 400 liter eső zúdulhat le rövid idő alatt

51 perce
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Heves zivatarok és rendkívüli mennyiségű eső sújtja Dél-Európa egyes térségeit. Marcus Wadsak, az ORF meteorológusa arra figyelmeztetett, hogy Krétán és környékén hétfőig négyzetméterenként több mint 400 liter csapadék is hullhat.
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időjárászivatareső

Dél-Európa egyes részein heves zivatarok alakultak ki, rövid idő alatt pedig hatalmas mennyiségű eső zúdulhat le. Marcus Wadsak szerint az extrém meleg Földközi-tenger – a korábbi félelmeknek megfelelően – már komoly csapadékot eredményez.

eső
Elszabadult az időjárás: hatalmas eső és heves zivatarok érkeznek.
Fotó: YOSHITAKA NISHI / AFP

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Dél-Franciaországban az erős zivatarok több mint 160 liter esőt hozhatnak. A Franciaországban készült videókon már láthatók a felhőszakadások első következményei.

Krétán és a környező térségekben még ennél is súlyosabb lehet a helyzet: hétfőig négyzetméterenként több mint 400 liter csapadék hullhat. Az ORF időjárási szakértője ezt „problémásan nagy mennyiségnek” nevezte, különösen azért, mert az eső rövid idő alatt érkezhet.

A rendkívüli csapadékért egy Atlanti-óceán felett örvénylő, erőteljes alacsony nyomású légköri képződmény felelős, amely helyenként intenzív esőzéseket okoz.

 

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