Elszabadult az időjárás: több mint 400 liter eső zúdulhat le rövid idő alatt

Dél-Európa egyes részein heves zivatarok alakultak ki, rövid idő alatt pedig hatalmas mennyiségű eső zúdulhat le. Marcus Wadsak szerint az extrém meleg Földközi-tenger – a korábbi félelmeknek megfelelően – már komoly csapadékot eredményez.

Elszabadult az időjárás: hatalmas eső és heves zivatarok érkeznek.

Fotó: YOSHITAKA NISHI / AFP

Riasztó előrejelzés: özönvízszerű eső csaphat le Dél-Európára

Dél-Franciaországban az erős zivatarok több mint 160 liter esőt hozhatnak. A Franciaországban készült videókon már láthatók a felhőszakadások első következményei.

Krétán és a környező térségekben még ennél is súlyosabb lehet a helyzet: hétfőig négyzetméterenként több mint 400 liter csapadék hullhat. Az ORF időjárási szakértője ezt „problémásan nagy mennyiségnek” nevezte, különösen azért, mert az eső rövid idő alatt érkezhet.

⛈️ Le Lez connaît une crue importante à Montpellier, où les pluies s'intensifient depuis une heure. Le niveau continue de monter. 🌊 (© Aude Petit) https://t.co/k8grMedcEt — Météo Express (@MeteoExpress) September 30, 2026

A rendkívüli csapadékért egy Atlanti-óceán felett örvénylő, erőteljes alacsony nyomású légköri képződmény felelős, amely helyenként intenzív esőzéseket okoz.