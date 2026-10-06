Elszabadult az időjárás: több mint 400 liter eső zúdulhat le rövid idő alatt

Dél-Európa egyes részein heves zivatarok alakultak ki, rövid idő alatt pedig hatalmas mennyiségű eső zúdulhat le. Marcus Wadsak szerint az extrém meleg Földközi-tenger – a korábbi félelmeknek megfelelően – már komoly csapadékot eredményez.
Riasztó előrejelzés: özönvízszerű eső csaphat le Dél-Európára
Dél-Franciaországban az erős zivatarok több mint 160 liter esőt hozhatnak. A Franciaországban készült videókon már láthatók a felhőszakadások első következményei.
Krétán és a környező térségekben még ennél is súlyosabb lehet a helyzet: hétfőig négyzetméterenként több mint 400 liter csapadék hullhat. Az ORF időjárási szakértője ezt „problémásan nagy mennyiségnek” nevezte, különösen azért, mert az eső rövid idő alatt érkezhet.
A rendkívüli csapadékért egy Atlanti-óceán felett örvénylő, erőteljes alacsony nyomású légköri képződmény felelős, amely helyenként intenzív esőzéseket okoz.