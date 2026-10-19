Történelmi esőzés sújtja Valencia tartományt, kijárási korlátozást rendeltek el 145 településen – videók

A heves esőzések miatt kijárási korlátozást rendelt el 145 településen a valenciai autonóm tartományi kormány hétfőn.

Kijárási korlátozást rendeltek el a heves esőzések miatt

Fotó: Twitter/X

A közzétett rendelkezés szerint az időjárási vészhelyzet alakulása szükségessé teszi a szabad mozgás teljes körű korlátozását számos településen a közbiztonság védelme, valamint a mentési és vészhelyzeti szolgálatok zavartalan működésének biztosítása érdekében.

Increíble lo de Oliva y Gandia en la Comunidad Valenciana Vamos a ser los primeros refugiados climáticos de Europa y EEUU Habría que haber enviado otro Es-Alert #Valencia https://t.co/jEjk36NhEj — Spain Vs Israel 3 (@alverte_se) October 19, 2026

A spanyol statisztikai hivatal (INE) adatai szerint a kelet-spanyolországi régió érintett településein több mint 800 ezren élnek.

Spain: The beach at Oliva, in La Safor, Valencia, is underwater this morning. Cars are submerged, homes are flooded and helicopters are rescuing people, with around 200 people trapped across the town. Around 2,000 people were evacuated from campsites overnight. The mayor says some homes can now only be reached by air. https://t.co/OiQXO0lQiD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 19, 2026

Az esőzések okozta áradásokban már két ember meghalt, egyikük Valenciában, másikuk a szomszédos Katalóniában.

Pusztító villámárvíz és heves esőzések Spanyolországban

Október elején hatalmas esőzés okozott súlyos áradást a spanyolországi Madriguerasban, ahol autókat sodort el a víz, és utcákat öntött el. A villámárvíz következtében egy 102 éves nő életét vesztette, kilencven embert pedig ki kellett menteniük a hatóságoknak.