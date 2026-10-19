Történelmi esőzés sújtja Valencia tartományt, kijárási korlátozást rendeltek el 145 településen – videók

A heves esőzések miatt kijárási korlátozást rendelt el 145 településen a valenciai autonóm tartományi kormány hétfőn.
A közzétett rendelkezés szerint az időjárási vészhelyzet alakulása szükségessé teszi a szabad mozgás teljes körű korlátozását számos településen a közbiztonság védelme, valamint a mentési és vészhelyzeti szolgálatok zavartalan működésének biztosítása érdekében.
A spanyol statisztikai hivatal (INE) adatai szerint a kelet-spanyolországi régió érintett településein több mint 800 ezren élnek.
Az esőzések okozta áradásokban már két ember meghalt, egyikük Valenciában, másikuk a szomszédos Katalóniában.
Pusztító villámárvíz és heves esőzések Spanyolországban
Október elején hatalmas esőzés okozott súlyos áradást a spanyolországi Madriguerasban, ahol autókat sodort el a víz, és utcákat öntött el. A villámárvíz következtében egy 102 éves nő életét vesztette, kilencven embert pedig ki kellett menteniük a hatóságoknak.