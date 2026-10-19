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esőzés

Történelmi esőzés sújtja Valencia tartományt, kijárási korlátozást rendeltek el 145 településen – videók

16 perce
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Heves esőzések és áradások miatt 145 településen rendeltek el kijárási korlátozást Spanyolország keleti részén. Az esőzések miatt elrendelt intézkedés Valencia déli partvidékét és Alicante északi térségét érinti, ahol a hatóságok a lakosság biztonsága és a mentési munkálatok zavartalansága érdekében arra kérik az embereket, hogy maradjanak otthon.
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esőzésSpanyolországValencia

A heves esőzések miatt kijárási korlátozást rendelt el 145 településen a valenciai autonóm tartományi kormány hétfőn.

Valencia, Spanyolország, heves esőzések
Kijárási korlátozást rendeltek el a heves esőzések miatt
Fotó: Twitter/X

A közzétett rendelkezés szerint az időjárási vészhelyzet alakulása szükségessé teszi a szabad mozgás teljes körű korlátozását számos településen a közbiztonság védelme, valamint a mentési és vészhelyzeti szolgálatok zavartalan működésének biztosítása érdekében.

A spanyol statisztikai hivatal (INE) adatai szerint a kelet-spanyolországi régió érintett településein több mint 800 ezren élnek.

Az esőzések okozta áradásokban már két ember meghalt, egyikük Valenciában, másikuk a szomszédos Katalóniában.

Pusztító villámárvíz és heves esőzések Spanyolországban

Október elején hatalmas esőzés okozott súlyos áradást a spanyolországi Madriguerasban, ahol autókat sodort el a víz, és utcákat öntött el. A villámárvíz következtében egy 102 éves nő életét vesztette, kilencven embert pedig ki kellett menteniük a hatóságoknak.

 

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