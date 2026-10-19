Észak-Korea új fegyverrel állt elő – mesterséges intelligenciával működő torpedót teszteltek

Észak-Korea szombaton bejelentette, hogy sikeresen tesztelt egy új, mesterséges intelligenciával működő torpedórendszert. A KCNA észak-koreai állami hírügynökség szerint a csütörtökön kipróbált, Zam–2.0 elnevezésű fegyver rendkívül nagy sebességű, precíziós irányítású torpedó, amely mesterséges intelligenciát használ a célpontok felismerésére és követésére – számolt be az AP News.

Észak-Korea újabb fegyverkísérletről számolt be

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A KCNA jelentése nem részletezte, pontosan milyen szerepet tölt be a mesterséges intelligencia a fegyver működésében. A beszámoló szerint a kísérlet során a torpedó meghajtórendszerét is ellenőrizték, amelynek fejlesztése az elmúlt öt évben több mint 180 tesztet foglalt magában.

A dél-koreai hadsereg egyelőre nem kommentálta a bejelentést. Szöul korábban többször is azzal vádolta Phenjant, hogy eltúlozza katonai technológiájának fejlettségét.

Észak-Korea fokozza fegyverkísérleteit Az észak-koreai vezetés az elmúlt hetekben több újabb fegyverkísérletet hajtott végre. Az ország csaknem három év után először tesztelt víz alól indítható rakétákat, miközben Kim Dzsongun észak-koreai vezető a ballisztikus rakéták fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez a haditengerészeti képességek erősítésére. Szakértők szerint a szerdai rakétakísérletekhez valószínűleg egy olyan tengeralattjárót használtak, amelyet még nem állítottak hadrendbe. Phenjan korábbi közlése szerint a tengeralattjárót nukleáris fegyverek indítására tervezték. Észak-Korea szeptember 20-án és október 3-án különböző hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszereket is tesztelt. A fejlesztések célja olyan fegyverek rendszeresítése, amelyek képesek túlterhelni Dél-Korea és Japán rakétavédelmi rendszereit. Kim Jo Dzsong, az észak-koreai vezető húga azt állította, hogy az október 3-án kipróbált rakéták szintén mesterségesintelligencia-technológiát alkalmaztak.

Szakértők kételkednek az új fegyver képességeiben

Egyes szakértők szerint Észak-Korea valószínűleg folyamatosan fejleszti fegyvereinek irányítószoftvereit, ugyanakkor kétséges, hogy azok valóban rendelkeznek-e olyan fejlett digitális képességekkel, mint az önálló célpontkijelölés.

A fegyverkísérletek a Koreai-félszigeten fennálló politikai és katonai feszültségek közepette zajlanak. Kim Dzsongun az elmúlt években megszüntette a Dél-Koreával folytatott diplomáciai együttműködést, és az országot állandó ellenségnek nyilvánította.

Mindeközben az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti nukleáris tárgyalások évek óta holtponton vannak.