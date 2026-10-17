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étterem

Nulla pontot kapott a higiéniai ellenőrzésen a hollywoodi világsztárok kedvenc étterme

19 perce
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Súlyos higiéniai hiányosságokat találtak egy népszerű liverpooli indiai étteremben, amelyet hollywoodi sztárok és ismert sportolók is felkerestek. Az étterem higiéniai ellenőrzése során a Holdi a maximális ötből nulla pontot kapott, a hatóságok pedig sürgős javításokat tartottak szükségesnek.
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étteremLiverpoolellenőrzés

A Liverpool Woolton városrészében működő Holdi az egyik ismert helyi indiai étterem, amely korábban a Curry Awards listáján is szerepelt a város tíz legjobb curryétterme között. A vendégek között televíziós sorozatok szereplői és sportolók is feltűntek.

étterem
Az étterem tulajdonosa szerint a korábbi ellenőrzéseiken mindig ötcsillagos minősítést kaptak
Fotó: Facebook/Holdi Restaurant Bar & Lounge

2024-ben Elijah Wood, a Gyűrűk Ura filmek sztárja és színésztársa, Billy Boyd is betért az étterembe, amikor a városban jártak a Comic Con rendezvényen.

Wood a személyzetnek azt mondta, hogy ez volt a legjobb indiai étel, amit valaha evett.

Az étterem vendégei között említették Anthony Gordon és Harvey Elliott labdarúgókat, Sean Dyche edzőt, valamint Paddy Pimblett UFC-harcost is, aki 2026 szeptemberében barátaival vacsorázott ott.

Nulla pontot kapott a higiéniai ellenőrzésen

A Liverpool városi tanácsának környezet-egészségügyi ellenőrei szeptember 14-én látogattak el a vendéglátóhelyre. Az Élelmiszer-szabványügyi Hivatal, vagyis az FSA jelentése szerint

a Holdi a higiéniai értékelésen a lehetséges ötből nulla pontot kapott.

A minősítés szerint sürgős fejlesztésekre volt szükség.

A jelentés az épület és a konyha állapotával kapcsolatban is jelentős javításokat írt elő. Az ellenőrök a vezetés élelmiszer-biztonsági gyakorlatával kapcsolatban is komoly aggályokat fogalmaztak meg: a dokumentum szerint hiányos volt a veszélyek felismerése, a minőség-ellenőrzés és az élelmiszer-biztonsági rendszer.

Az étterem vezetője az elektromos problémákra hivatkozott

Najer Hossain, a Holdi tulajdonosa az elektromos hálózat meghibásodásával magyarázta a gyenge eredményt. Elmondása szerint az áramellátási gondok miatt generátort kellett használniuk, miközben az elektromos rendszer javításához szükséges munkálatokra vártak.

A tulajdonos szerint szeptember 13-án a generátor leállt, mert nem töltöttek bele elegendő dízelüzemanyagot. Emiatt a hűtőszekrények és fagyasztók hőmérséklete is megváltozott.

Hossain azt állította, hogy az étterem már önként bezárt, amikor másnap megérkeztek az ellenőrök, mivel a hűtőberendezések hőmérséklete nem volt megfelelő.

Az ellenőrök emellett a konyhán és az emeleti ablakoknál futó vezetékek állapotát is kifogásolták. A tulajdonos szerint ezek megnehezítették bizonyos területek tisztítását, és ételmaradékok gyűltek össze a nehezen hozzáférhető helyeken. Hozzátette, hogy a vezető és a főszakács egyidejű távolléte is hozzájárulhatott ahhoz, hogy egyes takarítási feladatok elmaradtak – írja a Mirror.

Újranyitott az étterem, és új ellenőrzést kért

Hossain elmondása szerint a Holdi valamivel több mint egy hétre bezárt. Ez idő alatt rendezték a vezetékekkel kapcsolatos problémákat, kitakarították a korábban nehezen elérhető területeket, és további higiéniai képzést tartottak a dolgozóknak.

A tulajdonos szerint a kézmosáshoz és fertőtlenítéshez szükséges eszközöket is pótolták.

A szeptember 24-i ismételt ellenőrzést a beszámoló szerint megfelelőnek találták, így az étterem újranyithatott. Hossain azt mondta, korábbi ellenőrzéseiken mindig ötcsillagos minősítést kaptak, és szeretnék visszaállítani a korábbi színvonalat.

A tulajdonos újabb hatósági látogatást is kért, hogy friss higiéniai értékelést kaphassanak. Az elektromos hálózat teljes helyreállítását október végére várta.

80 ezres rendelést adott le valaki egy fonyódi étteremben, majd rögtön fel is szívódott

Kellemetlen meglepetés ért egy fonyódi éttermet szeptemberben, amikor elkészítették a mintegy 80 ezer forint értékű rendelést, ám a megrendelő nem jelentkezett érte. A rendeléshez megadott cím és telefonszám nem vezetett a megrendelőhöz, így az étteremnek más megoldást kellett találnia.

 

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