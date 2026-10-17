Nulla pontot kapott a higiéniai ellenőrzésen a hollywoodi világsztárok kedvenc étterme

A Liverpool Woolton városrészében működő Holdi az egyik ismert helyi indiai étterem, amely korábban a Curry Awards listáján is szerepelt a város tíz legjobb curryétterme között. A vendégek között televíziós sorozatok szereplői és sportolók is feltűntek.

Az étterem tulajdonosa szerint a korábbi ellenőrzéseiken mindig ötcsillagos minősítést kaptak

Fotó: Facebook/Holdi Restaurant Bar & Lounge

2024-ben Elijah Wood, a Gyűrűk Ura filmek sztárja és színésztársa, Billy Boyd is betért az étterembe, amikor a városban jártak a Comic Con rendezvényen.

Wood a személyzetnek azt mondta, hogy ez volt a legjobb indiai étel, amit valaha evett.

Az étterem vendégei között említették Anthony Gordon és Harvey Elliott labdarúgókat, Sean Dyche edzőt, valamint Paddy Pimblett UFC-harcost is, aki 2026 szeptemberében barátaival vacsorázott ott.

Nulla pontot kapott a higiéniai ellenőrzésen

A Liverpool városi tanácsának környezet-egészségügyi ellenőrei szeptember 14-én látogattak el a vendéglátóhelyre. Az Élelmiszer-szabványügyi Hivatal, vagyis az FSA jelentése szerint

a Holdi a higiéniai értékelésen a lehetséges ötből nulla pontot kapott.

A minősítés szerint sürgős fejlesztésekre volt szükség.

Popular restaurant loved by A-listers and footballers gets zero hygiene rating https://t.co/UVpXsNjm8d https://t.co/n5QsOEV2xK — The Mirror (@DailyMirror) October 16, 2026

A jelentés az épület és a konyha állapotával kapcsolatban is jelentős javításokat írt elő. Az ellenőrök a vezetés élelmiszer-biztonsági gyakorlatával kapcsolatban is komoly aggályokat fogalmaztak meg: a dokumentum szerint hiányos volt a veszélyek felismerése, a minőség-ellenőrzés és az élelmiszer-biztonsági rendszer.

Az étterem vezetője az elektromos problémákra hivatkozott

Najer Hossain, a Holdi tulajdonosa az elektromos hálózat meghibásodásával magyarázta a gyenge eredményt. Elmondása szerint az áramellátási gondok miatt generátort kellett használniuk, miközben az elektromos rendszer javításához szükséges munkálatokra vártak.

A tulajdonos szerint szeptember 13-án a generátor leállt, mert nem töltöttek bele elegendő dízelüzemanyagot. Emiatt a hűtőszekrények és fagyasztók hőmérséklete is megváltozott.

Hossain azt állította, hogy az étterem már önként bezárt, amikor másnap megérkeztek az ellenőrök, mivel a hűtőberendezések hőmérséklete nem volt megfelelő.

Az ellenőrök emellett a konyhán és az emeleti ablakoknál futó vezetékek állapotát is kifogásolták. A tulajdonos szerint ezek megnehezítették bizonyos területek tisztítását, és ételmaradékok gyűltek össze a nehezen hozzáférhető helyeken. Hozzátette, hogy a vezető és a főszakács egyidejű távolléte is hozzájárulhatott ahhoz, hogy egyes takarítási feladatok elmaradtak – írja a Mirror.