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ausztria

Ide utazz síelni: ezeken a helyeken a legbiztosabb a hó

1 órája
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Egy észak-olaszországi sírégió végzett az élen a havas viszonyokat és a pályák működését vizsgáló nemzetközi rangsorban. Európa legmegbízhatóbb síterepei között olasz, osztrák és francia úti célok uralják az első tíz helyet.
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ausztriasíelés

Az Euronews beszámolója szerint Európa legmegbízhatóbb síterepei közül a Pontedilegno-Tonale régió kapta a legmagasabb pontszámot. Az Inghams Ski utazásszervező több mint száz népszerű északi féltekei síterep és régió adatait elemezte.

Európa legmegbízhatóbb síterepei
Európa legmegbízhatóbb síterepei: egy olasz régió mindenkit megelőzött. Fotó: NATHALIE GUIRONNET / Hans Lucas

Európa legmegbízhatóbb síterepei – itt a teljes lista

A Reliable Ski Score értékelésben legnagyobb, 35 százalékos súllyal az szerepelt, hogy a főszezonban átlagosan a felvonók és pályák mekkora része üzemelt. További 25 százalékot jelentett azoknak a napoknak az aránya, amikor a völgyállomásnál legalább 30 centiméteres volt a hóréteg.

A szezonok közötti állandóság 20, az átlagos és a legrosszabb idény közötti különbség 12, az átlagos hóvastagság pedig 8 százalékban befolyásolta az eredményt.

A vizsgálat hét téli szezon adatait dolgozta fel a január 5. és március 20. közötti időszakokból. A 2017–2018-as és a 2025–2026-os idény közötti éveket elemezték, a koronavírus-járvány által érintett szezonokat azonban kihagyták.

A tíz legmegbízhatóbb európai síterep és régió

1. Pontedilegno-Tonale, Olaszország – 93,1 pont
2. Obertauern, Ausztria – 92,9 pont
3. Les Arcs, Franciaország – 92,2 pont
4. Les 3 Vallées, Franciaország – 91,1 pont
5. Alpe d’Huez, Franciaország – 90,5 pont
6. Kitzsteinhorn, Ausztria – 89,6 pont
7. Filzmoos, Ausztria – 89,5 pont
8. Tignes–Val d’Isère, Franciaország – 89,4 pont
9. Espace San Bernardo, Franciaország és Olaszország – 89,2 pont
10. Damüls Mellau, Ausztria – 89,1 pont

A győztes Pontedilegno-Tonale Lombardia és Trentino határán fekszik. A régió 46 pályát kínál, legmagasabb pontja pedig 3016 méteren található. Passo del Tonale a Presena-gleccser lábánál több mint 44 kilométernyi pályával várja a síelőket.

A második helyezett Obertauern 1752 méteres magasságban fekszik Salzburg tartományban. Több mint száz kilométernyi pályája van, szezonja pedig novembertől májusig tart. Az üdülőhely szállásairól közvetlenül elérhetők a sípályák.

A harmadik Les Arcs 200 kilométernyi pályát kínál, legmagasabb pontja 3226 méter. A 2026–2027-es szezon december 12-én kezdődik, és április 24-ig tart. A Paradiski rendszerén belül Peisey-Vallandry és La Plagne síterületeivel is összeköttetésben áll.

 

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