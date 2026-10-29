Ide utazz síelni: ezeken a helyeken a legbiztosabb a hó

Az Euronews beszámolója szerint Európa legmegbízhatóbb síterepei közül a Pontedilegno-Tonale régió kapta a legmagasabb pontszámot. Az Inghams Ski utazásszervező több mint száz népszerű északi féltekei síterep és régió adatait elemezte.

Európa legmegbízhatóbb síterepei: egy olasz régió mindenkit megelőzött. Fotó: NATHALIE GUIRONNET / Hans Lucas

Európa legmegbízhatóbb síterepei – itt a teljes lista

A Reliable Ski Score értékelésben legnagyobb, 35 százalékos súllyal az szerepelt, hogy a főszezonban átlagosan a felvonók és pályák mekkora része üzemelt. További 25 százalékot jelentett azoknak a napoknak az aránya, amikor a völgyállomásnál legalább 30 centiméteres volt a hóréteg.

A szezonok közötti állandóság 20, az átlagos és a legrosszabb idény közötti különbség 12, az átlagos hóvastagság pedig 8 százalékban befolyásolta az eredményt.

A vizsgálat hét téli szezon adatait dolgozta fel a január 5. és március 20. közötti időszakokból. A 2017–2018-as és a 2025–2026-os idény közötti éveket elemezték, a koronavírus-járvány által érintett szezonokat azonban kihagyták.

A tíz legmegbízhatóbb európai síterep és régió

1. Pontedilegno-Tonale, Olaszország – 93,1 pont

2. Obertauern, Ausztria – 92,9 pont

3. Les Arcs, Franciaország – 92,2 pont

4. Les 3 Vallées, Franciaország – 91,1 pont

5. Alpe d’Huez, Franciaország – 90,5 pont

6. Kitzsteinhorn, Ausztria – 89,6 pont

7. Filzmoos, Ausztria – 89,5 pont

8. Tignes–Val d’Isère, Franciaország – 89,4 pont

9. Espace San Bernardo, Franciaország és Olaszország – 89,2 pont

10. Damüls Mellau, Ausztria – 89,1 pont

A győztes Pontedilegno-Tonale Lombardia és Trentino határán fekszik. A régió 46 pályát kínál, legmagasabb pontja pedig 3016 méteren található. Passo del Tonale a Presena-gleccser lábánál több mint 44 kilométernyi pályával várja a síelőket.

A második helyezett Obertauern 1752 méteres magasságban fekszik Salzburg tartományban. Több mint száz kilométernyi pályája van, szezonja pedig novembertől májusig tart. Az üdülőhely szállásairól közvetlenül elérhetők a sípályák.

A harmadik Les Arcs 200 kilométernyi pályát kínál, legmagasabb pontja 3226 méter. A 2026–2027-es szezon december 12-én kezdődik, és április 24-ig tart. A Paradiski rendszerén belül Peisey-Vallandry és La Plagne síterületeivel is összeköttetésben áll.