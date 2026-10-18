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faág

Lezuhanó faág okozott halálos balesetet Romániában

1 órája
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Tragikus baleset történt szombaton a romániai Botoșani városában, egy katonai létesítmény területén. Egy lezuhanó faág halálosan megsebesített egy 46 éves erdőmérnököt, aki szabadidejében vett részt faápolási munkálatokban.
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faágRomániahalál

Halálos baleset történt szombaton a romániai Botoșani városában, ahol egy faág zuhant egy 46 éves férfira faápolási munkálatok közben. A tragédia egy katonai egység területén történt, a munkálatokat azonban civil alkalmazottak végezték – számolt be róla a Maszol.ro.

Lezuhanó faág okozott halálos balesetet a romániai Botoșani városában
Lezuhanó faág okozott halálos balesetet a romániai Botoșani városában
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A férfit fején találta el a lezuhanó faág, és a sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. A riasztást követően a megyei mentőszolgálat egyik egysége érkezett a helyszínre, a mentők azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az áldozat a Botoșani Megyei Erdészeti Igazgatóságnál dolgozott erdőmérnökként, a tragédia idején azonban nem hivatalos munkaköri feladatait látta el, hanem szabadidejét töltötte.

A baleset pontos körülményeiről és arról, hogy mi okozta a faág lezuhanását nem közöltek további részleteket.

 

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