Lezuhanó faág okozott halálos balesetet Romániában

Halálos baleset történt szombaton a romániai Botoșani városában, ahol egy faág zuhant egy 46 éves férfira faápolási munkálatok közben. A tragédia egy katonai egység területén történt, a munkálatokat azonban civil alkalmazottak végezték – számolt be róla a Maszol.ro.

Lezuhanó faág okozott halálos balesetet a romániai Botoșani városában

Fotó: Unsplash / Illusztráció

A férfit fején találta el a lezuhanó faág, és a sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. A riasztást követően a megyei mentőszolgálat egyik egysége érkezett a helyszínre, a mentők azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az áldozat a Botoșani Megyei Erdészeti Igazgatóságnál dolgozott erdőmérnökként, a tragédia idején azonban nem hivatalos munkaköri feladatait látta el, hanem szabadidejét töltötte.

A baleset pontos körülményeiről és arról, hogy mi okozta a faág lezuhanását nem közöltek további részleteket.