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kislány

Nyolcéves kislányra támadt egy farkas: rémisztő eset a vadasparkban

13 perce
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Súlyosan megsérült egy nyolcéves kislány a brandenburgi Johannismühle vadaspark egyik kifutójában. Sajtóértesülések szerint farkastámadás történhetett, ezt azonban a német rendőrség egyelőre nem erősítette meg.
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kislánybildrendőrség

A Bild értesülése szerint farkastámadás érte a nyolcéves kislányt szerda reggel a Baruth/Mark közelében működő Johannismühle vadasparkban. A rendőrség hivatalosan csak azt közölte, hogy legalább egy vadállat támadta meg a gyermeket.

farkastámadás
Farkastámadás érhette a gondozóprogramon részt vevő kislányt.
Fotó: Az Északi-középhegység vándorai / Facebook

Farkastámadás történhetett a vadaspark kifutójában

A kislány két másik gyermek és a park egyik női alkalmazottja társaságában tartózkodott a kifutóban. A többiek külső sérülések nélkül úszták meg az esetet.

A mentőket 9 óra 32 perckor riasztották. A súlyosan megsérült gyermeket helikopterrel szállították kórházba. A Bild szerint fejsérüléseket szenvedett, és a berlini Marzahn baleseti központjába vitték, ezeket a részleteket azonban a hatóságok még nem erősítették meg.

A lap úgy tudja, hogy a kislány egy különleges programban vett részt, amelynek keretében a látogatók állatgondozói feladatokat próbálhatnak ki és állatokat etethetnek. Egyelőre nem tisztázott, hogyan történt a támadás.

A vadasparkot aznap bezárták. Az intézményben szürke- és sarkvidéki farkasokat is tartanak, de a rendőrség még vizsgálja, pontosan melyik állat támadt a gyermekre.

 

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