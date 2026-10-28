Spanyol vonatbaleset: sajtóértesülések szerint egy volt miniszter is életét veszthette

Az OKDIARIO azt írja, hogy Fátima Báñez meghalt az Urda és Los Yébenes között történt vonatbalesetben. A volt miniszter az álló Iryo szerelvényén utazott, amelybe hátulról belerohant a Renfe nagy sebességű AVE vonata.

2026.10.27 Tragikus nagysebességű vonatbaleset Spanyolországban, 64 ember halálát okozta

Fotó: Northfoto / eyevine

A hírt más spanyol lapok is átvették, ám a CEOE és a Néppárt legutóbbi hivatalos közléseiben még eltűntként szerepelt. A CEOE korábban azt erősítette meg, hogy alapítványának elnöke az egyik balesetet szenvedett vonaton tartózkodott, de nem tudtak kapcsolatba lépni vele.

Báñez férje a hírek szerint Toledóba utazott, miután hosszabb ideig nem sikerült elérni a politikust. A haláláról szóló beszámolók megjelenésekor még nem adtak ki külön családi, CEOE- vagy pártközleményt.

Spanyol vonatbaleset: rendezvényre tartott Fátima Báñez

Az 59 éves politikus Sevillába utazott, ahol a Fundación CEOE elnökeként részt vett volna az Andalúz Vállalkozások Szövetségének rendezvényén. Az Iryo egyik, az ütközésben súlyosan érintett kocsijában foglalt helyet.

Fátima Bánez

Fotó: AFP

Fátima Báñez 2011 és 2018 között Mariano Rajoy kormányában vezette a Foglalkoztatási és Társadalombiztosítási Minisztériumot. Rövid ideig ügyvezetőként az egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi tárcát is irányította.

Később visszatért az üzleti életbe, 2020-tól pedig a Fundación CEOE elnökeként dolgozott. Tagja volt a Reformismo 21 tanácsadó testületének, valamint több vállalatnál is vezető vagy igazgatósági tisztséget töltött be.