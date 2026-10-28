ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fátima báñez

Spanyol vonatbaleset: sajtóértesülések szerint egy volt miniszter is életét veszthette

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy sevillai vállalati rendezvényre utazott a volt spanyol munkaügyi miniszter, amikor vonata súlyos balesetet szenvedett Toledo tartományban. Spanyol sajtóértesülések szerint Fátima Báñez életét vesztette, halálát azonban hivatalos szervezetei egyelőre nem erősítették meg.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
fátima báñezminiszterhalál

Az OKDIARIO azt írja, hogy Fátima Báñez meghalt az Urda és Los Yébenes között történt vonatbalesetben. A volt miniszter az álló Iryo szerelvényén utazott, amelybe hátulról belerohant a Renfe nagy sebességű AVE vonata.

Fátima Báñez
2026.10.27 Tragikus nagysebességű vonatbaleset Spanyolországban, 64 ember halálát okozta
Fotó: Northfoto / eyevine

A hírt más spanyol lapok is átvették, ám a CEOE és a Néppárt legutóbbi hivatalos közléseiben még eltűntként szerepelt. A CEOE korábban azt erősítette meg, hogy alapítványának elnöke az egyik balesetet szenvedett vonaton tartózkodott, de nem tudtak kapcsolatba lépni vele.

Báñez férje a hírek szerint Toledóba utazott, miután hosszabb ideig nem sikerült elérni a politikust. A haláláról szóló beszámolók megjelenésekor még nem adtak ki külön családi, CEOE- vagy pártközleményt.

Spanyol vonatbaleset: rendezvényre tartott Fátima Báñez

Az 59 éves politikus Sevillába utazott, ahol a Fundación CEOE elnökeként részt vett volna az Andalúz Vállalkozások Szövetségének rendezvényén. Az Iryo egyik, az ütközésben súlyosan érintett kocsijában foglalt helyet.

Spanish Minister of Employment and Social security Maria Fatima Banez arrives to attend an European Union (EU) extraordinary summit "Growth and Employment" on October 8, 2014 in Milan. Deep divisions within the European Union over the rules governing the euro will be aired once more at an emergency jobs summit today. AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP)
Fátima Bánez
Fotó: AFP 

Fátima Báñez 2011 és 2018 között Mariano Rajoy kormányában vezette a Foglalkoztatási és Társadalombiztosítási Minisztériumot. Rövid ideig ügyvezetőként az egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi tárcát is irányította.

Később visszatért az üzleti életbe, 2020-tól pedig a Fundación CEOE elnökeként dolgozott. Tagja volt a Reformismo 21 tanácsadó testületének, valamint több vállalatnál is vezető vagy igazgatósági tisztséget töltött be.

 

Szóljon hozzá!