Spanyol vonatbaleset: sajtóértesülések szerint egy volt miniszter is életét veszthette

Az OKDIARIO azt írja, hogy Fátima Báñez meghalt az Urda és Los Yébenes között történt vonatbalesetben. A volt miniszter az álló Iryo szerelvényén utazott, amelybe hátulról belerohant a Renfe nagy sebességű AVE vonata.
A hírt más spanyol lapok is átvették, ám a CEOE és a Néppárt legutóbbi hivatalos közléseiben még eltűntként szerepelt. A CEOE korábban azt erősítette meg, hogy alapítványának elnöke az egyik balesetet szenvedett vonaton tartózkodott, de nem tudtak kapcsolatba lépni vele.
Báñez férje a hírek szerint Toledóba utazott, miután hosszabb ideig nem sikerült elérni a politikust. A haláláról szóló beszámolók megjelenésekor még nem adtak ki külön családi, CEOE- vagy pártközleményt.
Spanyol vonatbaleset: rendezvényre tartott Fátima Báñez
Az 59 éves politikus Sevillába utazott, ahol a Fundación CEOE elnökeként részt vett volna az Andalúz Vállalkozások Szövetségének rendezvényén. Az Iryo egyik, az ütközésben súlyosan érintett kocsijában foglalt helyet.
Fátima Báñez 2011 és 2018 között Mariano Rajoy kormányában vezette a Foglalkoztatási és Társadalombiztosítási Minisztériumot. Rövid ideig ügyvezetőként az egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi tárcát is irányította.
Később visszatért az üzleti életbe, 2020-tól pedig a Fundación CEOE elnökeként dolgozott. Tagja volt a Reformismo 21 tanácsadó testületének, valamint több vállalatnál is vezető vagy igazgatósági tisztséget töltött be.