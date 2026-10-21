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iskolai lövöldözés

Édesanyjától kapta születésnapjára a fegyvert az oregoni iskolai lövöldöző

23 perce
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Születésnapi ajándékként kapta édesanyjától a 16 éves fiú azt a sörétes puskát, amivel aztán négy embert ölt meg egy amerikai általános iskolában. Az iskolai lövöldözés az oregoni Bend városában történt, ahol a fegyveres támadásban három gyermek és egy tanár halt meg, két ember pedig megsebesült.
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iskolai lövöldözésEgyesült ÁllamokOregon

A 16 éves Griffin J. John II édesanyja, Shauntai Nickerson 2026 augusztusában vásárolta meg legálisan a Maverick 88 típusú, 12-es kaliberű sörétes puskát, majd születésnapi ajándékként adta át fiának – írja az NDTV a CBS News értesüléseire hivatkozva. A fegyvert a nő állítólag szabadidős használatra szánta.

This aerial view shows Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon, on October 17, 2026. Three children and one teacher were shot dead at an elementary school on October 15 in the northwestern US state of Oregon, police said, adding that the assailant was a 16-year-old who was killed by an armed bystander. (Photo by Payton Bruni / AFP), fegyver
A Silver Rail Általános Iskolában történt fegyveres támadásban négyen meghaltak
Fotó: PAYTON BRUNI / AFP

A fiatal október 15-én, csütörtökön hajtotta végre a támadást a Silver Rail Általános Iskolában, az oregoni Bend városában. Az intézményben korábban sajátos nevelési igényű diákként tanult.

A lövöldözésben három gyermek és egy 25 éves tanár, Megan Lambert halt meg, további két ember pedig megsebesült.

A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú először egy arra haladó kisteherautóra lőtt rá, amelynek vezetője értesítette a hatóságokat. Ezután a fiatal a bezárt üvegajtókon keresztül jutott be az iskolába, majd az egyik tanteremben nyitott tüzet.

Egy édesapa állította meg a fegyveres fiatalt

A támadót végül egy 36 éves, kétgyermekes édesapa, Kaylub Giamanco állította meg, aki a kisteherautó elleni lövöldözés után követte őt az épületbe.

A férfi agyonlőtte a támadót, ezzel véget vetve a vérengzésnek.

A hatóságok továbbra is vizsgálják, mi vezetett a tragédiához, az egyik áldozat családja pedig ügyvédeket fogadott, hogy megvizsgálják az iskola biztonsági intézkedéseit és a történtekhez vezető körülményeket.

 

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