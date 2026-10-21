Édesanyjától kapta születésnapjára a fegyvert az oregoni iskolai lövöldöző

A 16 éves Griffin J. John II édesanyja, Shauntai Nickerson 2026 augusztusában vásárolta meg legálisan a Maverick 88 típusú, 12-es kaliberű sörétes puskát, majd születésnapi ajándékként adta át fiának – írja az NDTV a CBS News értesüléseire hivatkozva. A fegyvert a nő állítólag szabadidős használatra szánta.

A Silver Rail Általános Iskolában történt fegyveres támadásban négyen meghaltak

Fotó: PAYTON BRUNI / AFP

A fiatal október 15-én, csütörtökön hajtotta végre a támadást a Silver Rail Általános Iskolában, az oregoni Bend városában. Az intézményben korábban sajátos nevelési igényű diákként tanult.

A lövöldözésben három gyermek és egy 25 éves tanár, Megan Lambert halt meg, további két ember pedig megsebesült.

A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú először egy arra haladó kisteherautóra lőtt rá, amelynek vezetője értesítette a hatóságokat. Ezután a fiatal a bezárt üvegajtókon keresztül jutott be az iskolába, majd az egyik tanteremben nyitott tüzet.

The teenage school shooter who murdered four at an elementary school has been named as John J Griffin https://t.co/UQGuT6jicF 🔗 https://t.co/PIBW6IUsya — Daily Mail (@DailyMail) October 16, 2026

Egy édesapa állította meg a fegyveres fiatalt

A támadót végül egy 36 éves, kétgyermekes édesapa, Kaylub Giamanco állította meg, aki a kisteherautó elleni lövöldözés után követte őt az épületbe.

A férfi agyonlőtte a támadót, ezzel véget vetve a vérengzésnek.

A hatóságok továbbra is vizsgálják, mi vezetett a tragédiához, az egyik áldozat családja pedig ügyvédeket fogadott, hogy megvizsgálják az iskola biztonsági intézkedéseit és a történtekhez vezető körülményeket.