Fegyveres támadás egy francia iskolában: két pedagógust is meglőtt egy diák

Fegyveres támadás történt hétfő reggel egy dél-franciaországi iskolában, Aubagne városában, Marseille közelében. A lövöldözésben két iskolai dolgozó megsebesült, a hatóságok pedig őrizetbe vettek egy 14 éves diákot, akit a támadással gyanúsítanak. Az iskolában egy vadászfegyverrel nyitottak tüzet - írja a France24.

A fegyveres támadás helyszíne - Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Édouard Geffray francia oktatási miniszter az X közösségi oldalon számolt be az esetről.

Ezt lehet tudni a fegyveres támadásról

Közlése szerint a Joseph-Lakanal iskolában két dolgozót ért lövés, a feltételezett elkövető pedig az intézmény egyik tanulója lehetett.

A rendőrség egy 14 éves fiút vett őrizetbe az ügyben.

A francia sajtó értesülései szerint a támadásban az iskola igazgatója és egy tanárnő sérült meg. A beszámolók szerint mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, állapotuk nem életveszélyes.

A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit, egyelőre nem ismert, mi vezetett a lövöldözéshez.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy több lengyel városban is történt iskolai támadás.