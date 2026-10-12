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Franciaország

Fegyveres támadás egy francia iskolában: két pedagógust is meglőtt egy diák

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Lövöldözés történt hétfő reggel egy dél-franciaországi iskolában, két pedagógus megsebesült. A Marseille közelében fekvő Aubagne városában történt fegyveres támadás ügyében a rendőrség őrizetbe vett egy 14 éves diákot, akit azzal gyanúsítanak, hogy vadászfegyverrel nyitott tüzet az intézményben.
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Franciaországtámadásiskolalövöldözés

Fegyveres támadás történt hétfő reggel egy dél-franciaországi iskolában, Aubagne városában, Marseille közelében. A lövöldözésben két iskolai dolgozó megsebesült, a hatóságok pedig őrizetbe vettek egy 14 éves diákot, akit a támadással gyanúsítanak. Az iskolában egy vadászfegyverrel nyitottak tüzet - írja a France24.

fegyveres, A municipal police car is parked in front of Joseph-Lakanal high school after a headmaster was injured by a hunting rifle shot and a teenager was arrested in Aubagne, southern France, on October 12, 2026. The school head was hit by a 12-gauge hunting rifle shot, a source specified, adding that a member of the teaching staff was also hit. The victim's life is not in danger. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
A fegyveres támadás helyszíne - Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Édouard Geffray francia oktatási miniszter az X közösségi oldalon számolt be az esetről. 

Ezt lehet tudni a fegyveres támadásról

Közlése szerint a Joseph-Lakanal iskolában két dolgozót ért lövés, a feltételezett elkövető pedig az intézmény egyik tanulója lehetett.

A rendőrség egy 14 éves fiút vett őrizetbe az ügyben. 

A francia sajtó értesülései szerint a támadásban az iskola igazgatója és egy tanárnő sérült meg. A beszámolók szerint mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, állapotuk nem életveszélyes. 

A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit, egyelőre nem ismert, mi vezetett a lövöldözéshez.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy több lengyel városban is történt iskolai támadás.

 

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