Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
baleset

Három évig észre sem vette a fiú, hogy eltűnt kerékpárjának fékkarja a testébe fúródott

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több évig észrevétlenül lapult egy letört kerékpár-fékkar egy olasz fiú hátában. A fémdarabot csak akkor fedezték fel, amikor a tinédzser lábfájdalomra panaszkodott. Az orvosoknak háromórás műtétre volt szükségük az eltávolításához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetkerékpár fékkarorvos

Három évig élt a testébe fúródott kerékpár-fékkarral egy olasz fiú, anélkül, hogy tudott volna róla. A tízéves korában elszenvedett baleset után a fémdarab észrevétlenül a hátába fúródott, és csak akkor fedezték fel, amikor tizenhárom évesen fájni kezdett a lába. Az orvosok sikeres műtéttel távolították el az idegen testet – adta hírül a Nieuwsblad.

fékkar
Tízévesen szenvedett balesetet, három évvel később találták meg az eltűnt fékkart
Fotó: Sina Schuldt / AFP

Több évig észrevétlen maradt a fémdarab

A fiú tízévesen esett el a biciklijével, ekkor tört le a mintegy 5,5 centiméteres fékkar. 

A fémdarab egy apró seben keresztül a bal oldalán hatolt be a testébe, ám senki sem tudta, hová tűnt. 

A gyermek a baleset után is sportolt, és sokáig semmilyen komolyabb panasza nem volt.

Három évvel később fájdalom jelentkezett a jobb lábában, majd a panaszok mindkét végtagjára kiterjedtek. A neurológiai vizsgálatok nem mutattak eltérést, a gerincről készült röntgenfelvétel azonban felfedte a szokatlan okot: 

a letört fékkar az ágyéki csigolyák mellett rekedt meg, veszélyesen közel egy ideggyökhöz.

Háromórás műtéttel távolították el

Az orvosok szerint a fémdarab körül az évek során kötőszövet alakult ki, ami megakadályozta a súlyosabb sérüléseket. Kivételesnek nevezték, hogy a tinédzser mindezek ellenére szinte tünetmentes maradt.

A Róma közelében fekvő palidorói kórházban a sebészek körülbelül háromórás műtét során távolították el a fékkart. A beavatkozás legnagyobb kihívását az jelentette, hogy a fémet úgy válasszák le a környező idegekről, hogy ne okozzanak sérülést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!