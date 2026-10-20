Három évig észre sem vette a fiú, hogy eltűnt kerékpárjának fékkarja a testébe fúródott

Három évig élt a testébe fúródott kerékpár-fékkarral egy olasz fiú, anélkül, hogy tudott volna róla. A tízéves korában elszenvedett baleset után a fémdarab észrevétlenül a hátába fúródott, és csak akkor fedezték fel, amikor tizenhárom évesen fájni kezdett a lába. Az orvosok sikeres műtéttel távolították el az idegen testet – adta hírül a Nieuwsblad.

Tízévesen szenvedett balesetet, három évvel később találták meg az eltűnt fékkart

Fotó: Sina Schuldt / AFP

Több évig észrevétlen maradt a fémdarab

A fiú tízévesen esett el a biciklijével, ekkor tört le a mintegy 5,5 centiméteres fékkar.

A fémdarab egy apró seben keresztül a bal oldalán hatolt be a testébe, ám senki sem tudta, hová tűnt.

A gyermek a baleset után is sportolt, és sokáig semmilyen komolyabb panasza nem volt.

Három évvel később fájdalom jelentkezett a jobb lábában, majd a panaszok mindkét végtagjára kiterjedtek. A neurológiai vizsgálatok nem mutattak eltérést, a gerincről készült röntgenfelvétel azonban felfedte a szokatlan okot:

a letört fékkar az ágyéki csigolyák mellett rekedt meg, veszélyesen közel egy ideggyökhöz.

Háromórás műtéttel távolították el

Az orvosok szerint a fémdarab körül az évek során kötőszövet alakult ki, ami megakadályozta a súlyosabb sérüléseket. Kivételesnek nevezték, hogy a tinédzser mindezek ellenére szinte tünetmentes maradt.

A Róma közelében fekvő palidorói kórházban a sebészek körülbelül háromórás műtét során távolították el a fékkart. A beavatkozás legnagyobb kihívását az jelentette, hogy a fémet úgy válasszák le a környező idegekről, hogy ne okozzanak sérülést.