Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szívszorító búcsú: együtt temetik el a mendei tragédiában elhunyt édesapát, édesanyát és hároméves kisfiukat

betörés

Megölte a feleségét a tehetségkutató egykori sztárja – 100 ezer szöveges üzenet buktatta le - videó

9 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az American Idol egykori versenyzőjét bűnösnek találta az esküdtszék felesége meggyilkolásában. Caleb Flynn a vád szerint megrendezett egy betörést, hogy leplezze tettét, miközben több mint 100 ezer, szeretőjével váltott üzenet is előkerült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betörésüzenetfeleség

Könnyek között hallgatta végig Caleb Flynn, ahogy az esküdtszék bűnösnek mondta ki felesége meggyilkolásában. A 40 éves, kétgyermekes apa a vád szerint álmában végzett 37 éves feleségével, Ashley Flynnel, majd megrendezett egy betörést, hogy másra terelje a gyanút. A háttérben egy éveken át tartó viszony állt – írja a New York Post.

feleség
Az American Idol egykori versenyzője megölte feleségét, majd megpróbálta betörésnek álcázni a történteket.
Fotó: FRANK MAY / AFP

Betörésnek álcázta a történteket

Flynn február 16-án lőtte le feleségét a Tipp Cityben található otthonukban, miközben lányuk is a házban aludt. Az ügyészség szerint ezután 

úgy rendezte át a helyszínt, mintha egy behatoló tört volna be hozzájuk.

Ashley Flynnt egy 9 milliméteres pisztollyal lőtték le, a gyilkos fegyver azonban soha nem került elő. A gyanusított saját, szintén 9 milliméteres pisztolya ugyancsak eltűnt a teherautójából, ahol rendszerint tartotta.

A nyomozók szerint a háttérben a 24 éves Alleigha Botnerrel folytatott éveken át tartó viszony állt. 

A férfi 2022-ben ismerte meg a nőt, amikor a 20 éves Botner gyakornokként dolgozott abban a templomban, ahol Flynn zenei lelkészként szolgált.

Százezer üzenet árulkodott a titkos kapcsolatról

Az ügyészség több mint 100 ezer, Caleb Flynn és szeretője között váltott üzenetet mutatott be a bíróságon. Botnernek olyan beszélgetéseket is fel kellett olvasnia, amelyekben a gyanúsított a felesége megöléséről írt, és azt latolgatta, hogyan úszhatná meg a gyilkosságot.

Néhány órával a történtek előtt állítólag ezt üzente a nőnek: 

Téged választalak. Szabad vagyok. Holnap mindent elrendezek.

A védelem szerint a bizonyítékok legfeljebb azt támasztják alá, hogy Flynn hűtlen volt és megromlott a házassága. Patrick Mulligan ügyvéd arra hivatkozott, hogy a gyilkos fegyver nem került elő, és nem állt rendelkezésre szemtanú vagy közvetlen bizonyíték, amely egyértelműen ügyfeléhez kötötte volna a gyilksságot.

Mind a 11 vádpontban bűnösnek találták

A Miami megyei esküdtszék két és fél órás tanácskozás után mind a 11 vádpontban bűnösnek találta Flynnt. A súlyosbított emberölés mellett többek között bizonyítékok manipulálása miatt is felelősségre vonták.

Az ítélet felolvasását a 40 éves férfi könnyek között hallgatta. 

A legsúlyosabb vádpont miatt akár feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat.

Flynn 2013-ban az American Idol versenyzője volt. Akkor a műsorban még lelkesen beszélt arról, mennyire szereti a feleségét. Ashley tanárként és röplabdaedzőként dolgozott.

A büntetés mértékéről október 5-én dönt a bíróság.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!