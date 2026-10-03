Megölte a feleségét a tehetségkutató egykori sztárja – 100 ezer szöveges üzenet buktatta le - videó

Könnyek között hallgatta végig Caleb Flynn, ahogy az esküdtszék bűnösnek mondta ki felesége meggyilkolásában. A 40 éves, kétgyermekes apa a vád szerint álmában végzett 37 éves feleségével, Ashley Flynnel, majd megrendezett egy betörést, hogy másra terelje a gyanút. A háttérben egy éveken át tartó viszony állt – írja a New York Post.
Betörésnek álcázta a történteket
Flynn február 16-án lőtte le feleségét a Tipp Cityben található otthonukban, miközben lányuk is a házban aludt. Az ügyészség szerint ezután
úgy rendezte át a helyszínt, mintha egy behatoló tört volna be hozzájuk.
Ashley Flynnt egy 9 milliméteres pisztollyal lőtték le, a gyilkos fegyver azonban soha nem került elő. A gyanusított saját, szintén 9 milliméteres pisztolya ugyancsak eltűnt a teherautójából, ahol rendszerint tartotta.
A nyomozók szerint a háttérben a 24 éves Alleigha Botnerrel folytatott éveken át tartó viszony állt.
A férfi 2022-ben ismerte meg a nőt, amikor a 20 éves Botner gyakornokként dolgozott abban a templomban, ahol Flynn zenei lelkészként szolgált.
Százezer üzenet árulkodott a titkos kapcsolatról
Az ügyészség több mint 100 ezer, Caleb Flynn és szeretője között váltott üzenetet mutatott be a bíróságon. Botnernek olyan beszélgetéseket is fel kellett olvasnia, amelyekben a gyanúsított a felesége megöléséről írt, és azt latolgatta, hogyan úszhatná meg a gyilkosságot.
Néhány órával a történtek előtt állítólag ezt üzente a nőnek:
Téged választalak. Szabad vagyok. Holnap mindent elrendezek.
A védelem szerint a bizonyítékok legfeljebb azt támasztják alá, hogy Flynn hűtlen volt és megromlott a házassága. Patrick Mulligan ügyvéd arra hivatkozott, hogy a gyilkos fegyver nem került elő, és nem állt rendelkezésre szemtanú vagy közvetlen bizonyíték, amely egyértelműen ügyfeléhez kötötte volna a gyilksságot.
Mind a 11 vádpontban bűnösnek találták
A Miami megyei esküdtszék két és fél órás tanácskozás után mind a 11 vádpontban bűnösnek találta Flynnt. A súlyosbított emberölés mellett többek között bizonyítékok manipulálása miatt is felelősségre vonták.
Az ítélet felolvasását a 40 éves férfi könnyek között hallgatta.
A legsúlyosabb vádpont miatt akár feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat.
Flynn 2013-ban az American Idol versenyzője volt. Akkor a műsorban még lelkesen beszélt arról, mennyire szereti a feleségét. Ashley tanárként és röplabdaedzőként dolgozott.
A büntetés mértékéről október 5-én dönt a bíróság.