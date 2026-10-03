Megölte a feleségét a tehetségkutató egykori sztárja – 100 ezer szöveges üzenet buktatta le - videó

Könnyek között hallgatta végig Caleb Flynn, ahogy az esküdtszék bűnösnek mondta ki felesége meggyilkolásában. A 40 éves, kétgyermekes apa a vád szerint álmában végzett 37 éves feleségével, Ashley Flynnel, majd megrendezett egy betörést, hogy másra terelje a gyanút. A háttérben egy éveken át tartó viszony állt – írja a New York Post.

Az American Idol egykori versenyzője megölte feleségét, majd megpróbálta betörésnek álcázni a történteket.

Fotó: FRANK MAY / AFP

Betörésnek álcázta a történteket

Flynn február 16-án lőtte le feleségét a Tipp Cityben található otthonukban, miközben lányuk is a házban aludt. Az ügyészség szerint ezután

úgy rendezte át a helyszínt, mintha egy behatoló tört volna be hozzájuk.

Ashley Flynnt egy 9 milliméteres pisztollyal lőtték le, a gyilkos fegyver azonban soha nem került elő. A gyanusított saját, szintén 9 milliméteres pisztolya ugyancsak eltűnt a teherautójából, ahol rendszerint tartotta.

Former ‘American Idol’ Contestant Caleb Flynn Found Guilty of Murdering His Wife to Pursue Life With Younger Mistress pic.twitter.com/0h6oSZkMFM — FDP Channel (@FDPChannel) September 30, 2026

A nyomozók szerint a háttérben a 24 éves Alleigha Botnerrel folytatott éveken át tartó viszony állt.

A férfi 2022-ben ismerte meg a nőt, amikor a 20 éves Botner gyakornokként dolgozott abban a templomban, ahol Flynn zenei lelkészként szolgált.

Százezer üzenet árulkodott a titkos kapcsolatról

Az ügyészség több mint 100 ezer, Caleb Flynn és szeretője között váltott üzenetet mutatott be a bíróságon. Botnernek olyan beszélgetéseket is fel kellett olvasnia, amelyekben a gyanúsított a felesége megöléséről írt, és azt latolgatta, hogyan úszhatná meg a gyilkosságot.

Néhány órával a történtek előtt állítólag ezt üzente a nőnek:

Téged választalak. Szabad vagyok. Holnap mindent elrendezek.

A védelem szerint a bizonyítékok legfeljebb azt támasztják alá, hogy Flynn hűtlen volt és megromlott a házassága. Patrick Mulligan ügyvéd arra hivatkozott, hogy a gyilkos fegyver nem került elő, és nem állt rendelkezésre szemtanú vagy közvetlen bizonyíték, amely egyértelműen ügyfeléhez kötötte volna a gyilksságot.

Mind a 11 vádpontban bűnösnek találták

A Miami megyei esküdtszék két és fél órás tanácskozás után mind a 11 vádpontban bűnösnek találta Flynnt. A súlyosbított emberölés mellett többek között bizonyítékok manipulálása miatt is felelősségre vonták.