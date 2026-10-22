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halálos baleset

Felnőttfilmet nézett vezetés közben egy nő, halálos balesetet okozott

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A telefonja buktatta le azt a 44 éves nőt, aki a gyanú szerint pornóoldalt nézett vezetés közben, mielőtt halálos balesetet okozott Utahban. A rendőrök féknyomokat sem találtak a helyszínen.
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halálos balesettelefon

Kevesebb mint két perccel a halálos baleset előtt még felnőttfilmes oldalt böngészett telefonján egy 44 éves kaliforniai nő. Christine Chao ellen halálos közúti baleset okozása miatt emeltek vádat Utah államban – írja a FOX13

Felnőttfilm
Felnőttfilmes tartalmat nézett a telefonján egy nő, mielőtt halálos balesetet okozott
Fotó: Illusztráció/AFP

Egy 66 éves férfi halt meg a balesetben

A vádirat szerint Chao június 12-én az I–15-ös autópályán egy építkezés miatt lelassító szedánnak hajtott. A személyautó nekicsapódott az előtte haladó járműnek, majd mindhárom kocsi lesodródott az úttestről.

A balesetben a 66 éves, Fillmore-ból származó Scott LaVar Lichfield fejsérülést szenvedett, ezért helikopterrel kórházba szállították, ám később belehalt sérüléseibe.

A férfi abban az autóban utazott, amelybe Christine Chao belehajtott.

A nő a baleset után elismerte a rendőröknek, hogy ő volt a felelős. A helyszínelők nem találtak féknyomokat, ami arra utal, hogy Chao az ütközés előtt nem fékezett. 

A nyomozók a telefonja átvizsgálásakor azt is megállapították, hogy kevesebb mint két perccel a karambol előtt pornóoldalt látogatott meg. 

A nő ellen kedden emeltek vádat, és november 17-én kell először megjelennie a bíróság előtt.

Tegnap egy másik megrázó esetről is beszámoltunk: amputálni kellett annak a parlamenti képviselőnek a lábát, akit szándékosan gázoltak el.

 

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