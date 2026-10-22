Felnőttfilmet nézett vezetés közben egy nő, halálos balesetet okozott

Kevesebb mint két perccel a halálos baleset előtt még felnőttfilmes oldalt böngészett telefonján egy 44 éves kaliforniai nő. Christine Chao ellen halálos közúti baleset okozása miatt emeltek vádat Utah államban – írja a FOX13.
Egy 66 éves férfi halt meg a balesetben
A vádirat szerint Chao június 12-én az I–15-ös autópályán egy építkezés miatt lelassító szedánnak hajtott. A személyautó nekicsapódott az előtte haladó járműnek, majd mindhárom kocsi lesodródott az úttestről.
A balesetben a 66 éves, Fillmore-ból származó Scott LaVar Lichfield fejsérülést szenvedett, ezért helikopterrel kórházba szállították, ám később belehalt sérüléseibe.
A férfi abban az autóban utazott, amelybe Christine Chao belehajtott.
A nő a baleset után elismerte a rendőröknek, hogy ő volt a felelős. A helyszínelők nem találtak féknyomokat, ami arra utal, hogy Chao az ütközés előtt nem fékezett.
A nyomozók a telefonja átvizsgálásakor azt is megállapították, hogy kevesebb mint két perccel a karambol előtt pornóoldalt látogatott meg.
A nő ellen kedden emeltek vádat, és november 17-én kell először megjelennie a bíróság előtt.
Tegnap egy másik megrázó esetről is beszámoltunk: amputálni kellett annak a parlamenti képviselőnek a lábát, akit szándékosan gázoltak el.