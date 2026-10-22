Felnőttfilmet nézett vezetés közben egy nő, halálos balesetet okozott

Kevesebb mint két perccel a halálos baleset előtt még felnőttfilmes oldalt böngészett telefonján egy 44 éves kaliforniai nő. Christine Chao ellen halálos közúti baleset okozása miatt emeltek vádat Utah államban – írja a FOX13.

Felnőttfilmes tartalmat nézett a telefonján egy nő, mielőtt halálos balesetet okozott

Fotó: Illusztráció/AFP

Egy 66 éves férfi halt meg a balesetben

A vádirat szerint Chao június 12-én az I–15-ös autópályán egy építkezés miatt lelassító szedánnak hajtott. A személyautó nekicsapódott az előtte haladó járműnek, majd mindhárom kocsi lesodródott az úttestről.

A balesetben a 66 éves, Fillmore-ból származó Scott LaVar Lichfield fejsérülést szenvedett, ezért helikopterrel kórházba szállították, ám később belehalt sérüléseibe.

A férfi abban az autóban utazott, amelybe Christine Chao belehajtott.

A deadly crash in Utah-and police say the driver was watching porn behind the wheel. One reckless decision, and lives are just gone suh!! 😮 how long was the ride that you could not wait until you get home. https://t.co/o1uG1Chnc7 — We Nuhnormal “Shantel”🇯🇲 (@winuhnormal) October 21, 2026

A nő a baleset után elismerte a rendőröknek, hogy ő volt a felelős. A helyszínelők nem találtak féknyomokat, ami arra utal, hogy Chao az ütközés előtt nem fékezett.

A nyomozók a telefonja átvizsgálásakor azt is megállapították, hogy kevesebb mint két perccel a karambol előtt pornóoldalt látogatott meg.

A nő ellen kedden emeltek vádat, és november 17-én kell először megjelennie a bíróság előtt.

Tegnap egy másik megrázó esetről is beszámoltunk: amputálni kellett annak a parlamenti képviselőnek a lábát, akit szándékosan gázoltak el.