Parányi felvétel miatt tört ki hatalmas botrány egy fotópályázaton – videó

Komoly vita robbant ki a Nikon által szervezett, rangos Small World in Motion tudományos fotó- és videópályázat győztes felvétele körül. Több kutató szerint olyan részletek láthatók a mikroszkópos videón, amelyek nem illenek a sejtek természetes viselkedéséhez, ezért a szervezők újra megvizsgálják a díjazott munkát. A felvételt Ning Xu, a kínai Csinghua Egyetem kutatója készítette. A videón egy ritka betegségben szenvedő gyermek légútjaiban található apró csillók mozgása látható – adta hírül a BBC.

Furcsa részleteket vettek észre egy mikroszkópos felvételen (illusztráció) Forrás: Pexels

Furcsa részleteket vettek észre a mikroszkópos felvételen

A felvételt több tudós is megkérdőjelezte. Egyikük szerint bizonyos képletek hirtelen megjelennek, majd eltűnnek, miközben a csillók mérete sem tűnik természetesnek.

Egy másik kutató azt állította, hogy a forrásképen olyan vízjel látható, amely mesterséges intelligenciával készített tartalomra utalhat. Két korábbi zsűritag szintén jelezte, hogy kétségei vannak a videó hitelességével kapcsolatban.

Xu nem tagadta, hogy mesterséges intelligenciát használt a képfeldolgozás során. Azt állítja azonban, hogy az AI nem hozta létre sem az eredeti videót, sem a csillókat, sem azok mozgását, csak a szürkeárnyalatos képek bizonyos részleteinek elkülönítésében és megjelenítésében segített.

A szervezők vizsgálják az ügyet, Xu pedig további technikai dokumentumokat adott át nekik. Egyelőre azt közölték, hogy nem látnak bizonyítékot szabálysértésre, de hamarosan újabb tájékoztatást ígértek.

A győztes felvétel itt látható:

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