Rettenet, halálosan megfenyegette tanárát egy fiú

Előzetes letartóztatásba került az a 15 éves fiút, aki a gyanú szerint többször is halálosan megfenyegette egyik tanárát a kassai Bankov Reintegrációs Központban.

Előzetesbe került a fiatal a halálos fenyegetés után

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A halálos fenyegetés részletei

Patrik H. a hírek szerint több fiatal jelenlétében fenyegette meg a pedagógust.

A kassai rendőrség október 15-én veszélyes fenyegetés vétségével gyanúsította meg a fiút. Ezt követően a Kassai I. Járási Ügyészség indítványozta előzetes letartóztatását, amit aztán el is rendeltek - írja a Paraméter.

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