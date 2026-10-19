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fenyegetés

Rettenet, halálosan megfenyegette tanárát egy fiú

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Előzetesbe került. A halálos fenyegetésnek több szemtanúja is lehetett.
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fenyegetéshalálos fenyegetéstanárfiú

Előzetes letartóztatásba került az a 15 éves fiút, aki a gyanú szerint többször is halálosan megfenyegette egyik tanárát a kassai Bankov Reintegrációs Központban. 

Előzetesbe került a fiatal a halálos fenyegetés után
Előzetesbe került a fiatal a halálos fenyegetés után
Fotó: Illusztráció/123RF

A halálos fenyegetés részletei

Patrik H. a hírek szerint több fiatal jelenlétében fenyegette meg a pedagógust.

A kassai rendőrség október 15-én veszélyes fenyegetés vétségével gyanúsította meg a fiút. Ezt követően a Kassai I. Járási Ügyészség indítványozta előzetes letartóztatását, amit aztán el is rendeltek - írja a Paraméter.

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