Rettenet, halálosan megfenyegette tanárát egy fiú

Előzetesbe került. A halálos fenyegetésnek több szemtanúja is lehetett.
Előzetes letartóztatásba került az a 15 éves fiút, aki a gyanú szerint többször is halálosan megfenyegette egyik tanárát a kassai Bankov Reintegrációs Központban.
A halálos fenyegetés részletei
Patrik H. a hírek szerint több fiatal jelenlétében fenyegette meg a pedagógust.
A kassai rendőrség október 15-én veszélyes fenyegetés vétségével gyanúsította meg a fiút. Ezt követően a Kassai I. Járási Ügyészség indítványozta előzetes letartóztatását, amit aztán el is rendeltek - írja a Paraméter.
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