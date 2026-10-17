Hídpillérnek csapódott a 830 lóerős Ferrari, illegális verseny gyanúja is felmerült – fotók a roncsról

Súlyos balesetet szenvedett egy sárga Ferrari Düsseldorfban. A mindössze 18 éves sofőr egy hídpillérnek csapódott a sportautóval, amelyben 17 éves utasa is megsérült. A kár eléri a 116 millió forintot, a rendőrség pedig azt vizsgálja, hogy illegális autóverseny előzte-e meg az ütközést – adta hírül a Bild.

Egy 18 éves fiatal vezette azt a 830 lóerős Ferrarit, amely egy hídpillérnek csapódott Düsseldorfban.

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Fékezés nélkül csapódott a hídpillérnek

A baleset csütörtök este 22 óra 47 perc körül történt Düsseldorf Unterbilk városrészében, a Völklinger Straße és a Plockstraße kereszteződésénél. A rendőrség eddigi információi szerint a fiatal vezető jobbra akart kanyarodni, ám feltehetően nem tudta bevenni a kanyart, és a Ferrarival frontálisan egy hídpillérnek ütközött.

A helyszínre érkező egységek súlyosan összetört sportautót találtak.

A 18 éves sofőr és 17 éves utasa megsérült, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket. A balesetben érintett fekete BMW M3 vezetője sértetlen maradt.

830 lóerős Ferrari tört össze

A Ferrari 296 GTB egy 2023-ban forgalomba helyezett, plug-in hibrid sportautó. Benzinmotorja 663, elektromotorja 167 lóerős, a két erőforrás együttes teljesítménye pedig 830 lóerő – tudta meg a Kölner Stadt-Anzeiger.

A hatóságok azt is vizsgálják, milyen szerepe volt a fekete BMW M3-nak a balesetben, és megelőzte-e az ütközést tiltott utcai verseny. A rendőrség szerint

a Ferrari a megengedettnél nagyobb sebességgel haladt.

A baleseti helyszínelők nyomokat rögzítettek, hogy rekonstruálhassák az ütközés körülményeit. Az előzetes becslés szerint az anyagi kár mintegy 320 ezer euró, vagyis körülbelül 116 millió forint.