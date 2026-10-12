Hátborzongató fertőzéssel került kórházba két gyermek, miután megmártóztak a tengerben

Két gyermek súlyos állapotban került a kórházban, miután a helyiek által csak "vécécsészeként" becézett kikötőben úsztak. Szüleik elmondása szerint mindketten bakteriális fertőzést kaptak feltehetően a rossz vízminőség miatt.

Súlyos fertőzéssel került kórházba két kislány, miután a tengerben úsztak. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Súlyos fertőzéssel került kórházba két kislány, miután egy kikötő közelében úsztak

A 3 éves Ivy Foster E. coli fertőzést kapott, miután édesanyjával együtt evezett a dorseti Bournemouthban található Christchurch kikötőben. Ivy azóta kétszer is kórházban volt, mivel a fertőzés több különböző antibiotikummal szemben is ellenállt.

A Mudeford Quay-nél voltunk, és eveztünk, és amikor apály volt, szörnyű szagot éreztünk, így kijöttünk a vízből. Undorító volt. Hazamentünk, és néhány nappal később Ivy nagyon rosszul lett

- mondta a kislány édesanyja, Kimberley.

Hányástól, hasmenéstől, hasi fájdalomtól és 39,2 fokra ugrott testhőmérséklettől szenvedett a kislány, akinek orvosai azt mondták, valószínűleg a víztől kapta le a fertőzést.

A kikötőt "Bournemouth vécécsészéjeként" emlegetik, mivel két folyó, a Stour és az Avon ömlik bele. A Stour folyó a sűrűn lakott Bournemouth és Christchurch városok mögött folyik, elhaladva a szarvasmarhákkal, építési területekkel és szennyvíztisztító telepekkel teli területek mellett. Nemrég az önkéntesek, akik rendszeresen tesztelik a kikötőt szennyezés szempontjából, elárulták, hogy hatalmas mennyiségű E. coli baktériumot észleltek a vízben.

Ivy esetében az orvosok több antibiotikumot is bevetettek azonban eleinte egyik sem használt. Szerencsére találtak egy kezelést, ami mellett végül javulást mutatott állapota, így augusztus 25-én - több mint egy hét után - elhagyhatta a kórházat.

Ezzel szemben a 8 éves Keeva Hollow esete már sokkal súlyosabb. A kislány Avon Beach partján úszott, amely a kikötő bejáratához közel található, majd szintén bakteriális fertőzést kapott. Édesanyja, Aisling McCarthy elmondása szerint augusztus 3-án Keeva lenyelt egy kis vizet, amikor egy hullám eltalálta, és 24 órán belül magas láza és hasmenése lett. Később, augusztus 7-én, a sürgősségire szállították, és infúziót kapott, azonban egy hónappal a történtek után sem épült fel teljesen.

A kórházban Campylobactert találtak, amelyet a vízszennyezés vagy az élelmiszer-szennyezés okozhat. A csirkehús gyakori forrás, de Keeva nem igazán húsevő, és, bár mi családdal eszünk, nem lettünk tőle betegek. Gyanítottam, hogy a víz a hibás, ezért felvettem a kapcsolatot a tanáccsal, a Környezetvédelmi Ügynökséggel és a Wessex Waterrel

- mondta az édesanya, akit felháborított a hatóságok reakciója, mivel csak egy általános választ küldtek.