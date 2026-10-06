Nevetséges összegért vásárolta a festményt – kiderült, hogy több mint 1,3 millió dollárt ér

A vásárló egy michigani hagyatéki kiárusításon szerezte meg az apró, 1951-ben készült olajfestményt. A mindössze 8×11 hüvelykes alkotáson azonban felfedezte az „Abercrombie, ’51” aláírást, ezért utánajárt, ki lehet a művész.

Sokkal többet ért a festmény, mint amennyiért vette

Fotó: Twitter/X

Kiderült, hogy a kép a chicagói szürrealista festő, Gertrude Abercrombie elveszettnek hitt alkotása, az Alderman Merriam’s Shells.

A vásárló később egy Abercrombie életművét bemutató kiállítás katalógusában is megtalálta a mű fotóját. A festményt Susan Weininger művészettörténész, az Abercrombie életművének szakértője is hitelesítette.

Több mint 1,35 millió dollárt fizettek érte

Az alkotást restaurálták, majd a New York-i Freeman’s aukciósház Post-War & Contemporary Art árverésén kínálták eladásra. A becsült értéke eredetileg 150–250 ezer dollár között volt.

A festmény azonban messze túlszárnyalta ezt: 1 352 600 dollárért, vagyis több mint 443 millió forintért kelt el, vagyis az eredeti, 30 dolláros (kevesebb mint 10 ezer forint) vételár több mint 45 ezerszeresét fizették érte.

Az összeg új aukciós rekordot jelent Gertrude Abercrombie számára. A korábbi csúcsot a Message for Mercy című, 1950-es festmény tartotta, amely 2025-ben a Sotheby's aukcióján valamivel több mint egymillió dollárért kelt el.

An alert shopper at an estate sale made the "Buy of a Lifetime." Just imagine -a life-changing return on a $30 painting that he thought "might just" turn out to be worth a bit of money. He spent just $30 for an obscure painting which just sold at auction for a record-breaking $1.35 million. The late famed surrealist Gertrude Abercrombie’s “Alderman Merriam’s Shells,” which was purchased by a fortunate thrifter with an eye for quality art, sold on Thursday at Freeman’s Auctions on the Upper East Side. “Obviously, we are over the moon about the record-setting result,” Zachary Wirsum, senior vice president at Freeman’s, told the Chicago Sun Times. “What a return on a $30 investment!” https://t.co/zvSm0VLgfi — Naran Row-Spaulding (@NRSmaine) October 3, 2026

Egy chicagói művész különleges alkotása

Abercrombie 1909 és 1977 között élt, és Chicago Hyde Park negyedében a helyi művészeti és zenei élet egyik ismert alakja volt. Műveire jellemzőek voltak a szürreális, személyes hangulatú jelenetek és a különös szimbólumok.

Az Alderman Merriam’s Shells tíz tengeri kagylót ábrázol, amelyek Robert Merriam chicagói városi tanácstag tulajdonában voltak.

A festmény Abercrombie jellegzetes motívumait és különleges képi világát hordozza – írja a CNN.

A történet külön érdekessége, hogy a festmény korábban egy orvoshoz került: Abercrombie 1952-ben orvosi szolgáltatás ellenértékeként adta oda az alkotást. Innen jutott el évtizedekkel később egy michigani hagyatéki kiárusításra, ahol valaki mindössze 30 dollárért vásárolta meg – hogy aztán egy aukción több mint egymillió dollárt érjen.