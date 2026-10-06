Rejtélyes módon eltűnt egy fiatal nő a hegyekben, hetek óta keresik

Carolin Schmidt rajong a természetért, és szívesen járja a hegyeket. A dél-hesseni fiatal nő jól ismeri Garmisch-Partenkirchen környékét, korábban ugyanis önkéntes ökológiai évet töltött a helyi madárvédelmi állomáson. Családja szeptember 6-án hallott róla utoljára, aznap Garmisch-Partenkirchenben látták. A hozzátartozók csak a keresés során értesültek arról, hogy Carolint két nappal korábban Weilheimben is észlelték. Ez azért keltett bennük újabb kérdéseket, mert a település állítólag nem szerepelt a nő ismert útitervei között.

Fiatal nő tűnt el a heyekben. Fotó: Pixabay

Eltűnt a hegyeket jól ismerő fiatal nő, rengeteg bejelentés érkezett

A család most azt szeretné kideríteni, mit csinált Carolin Weilheimben, merre tarthatott, és találkozott-e ott valakivel. Szerintük a legapróbb információ is fontos lehet.

Az eltűnésről szóló felhívást már egész Németországban megosztották. Sokan attól tartanak, hogy a nő hegyi túrázás közben szenvedhetett balesetet, ezt azonban egyelőre semmi sem erősíti meg. Eltűnése előtt az osztrák határ közelében fekvő Wettersteinspitze térségében járt.

Az ügyet a Garmisch-Partenkirchen-i bűnügyi rendőrség vizsgálja. Alexander Greinwald, a hatóság vezetője szerint sok bejelentés érkezett, valamennyit ellenőrzik, de egyelőre nincs új fejlemény.

Carolin körülbelül 175 centiméter magas, nagyon vékony, sportos testalkatú. Szeme kék, szőke haja középhosszú. Eltűnésekor szürke-rózsaszín North Face polárkabátot és szürke Scarpa terepfutó cipőt viselt, valamint egy piros-szürke Deuter hátizsák volt nála.