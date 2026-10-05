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olaszország

Tűzszerészek lepték el Firenze egyik látványosságát – gyanús szerkezetet találtak

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Gyanús tárgyra bukkantak 2026. október 5-én, hétfő reggel Olaszország egyik leglátogatottabb városában. Firenze híres Piazzale Michelangelo terén, a Dávid-szobor alatt egy rejtélyes szerkezetet találtak, ezért azonnal riasztották a tűzszerészeket.
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olaszországdávid szobortűzszerészfirenze

Tűzszerészeket riasztottak hétfő reggel Firenze egyik legismertebb látványosságához, miután gyanús szerkezetre bukkantak a Piazzale Michelangelón. A Dávid-szobor alatt egy gázpalackot találtak, amelyből vezetékek lógtak ki, a külsején pedig egy kerek tárgy is volt.

Tűzszerészek vonultak Firenze egyik legismertebb terére, miután gázpalackot találtak a Dávid-szobor alatt, kilógó vezetékekkel.
Tűzszerészek vonultak Firenze egyik legismertebb terére, miután gázpalackot találtak a Dávid-szobor alatt, kilógó vezetékekkel (A kép illusztráció, mely a Piazzale Michelangelón készült, Firenze városában) Forrás: Pexels

Gázpalackot találtak a Dávid-szobor alatt Firenzében

A palackot október 5-én, reggel fél nyolc körül fedezte fel a városi hulladékkezelő vállalat egyik dolgozója, aki azonnal hívta a 112-es segélyhívót. A rendőrök lezárták a környéket, a tűzszerészek pedig megkezdték a szerkezet vizsgálatát. Egyelőre azt sem tudni, hogy a gázpalack tele volt-e.

A nyomozók a térfigyelő kamerák felvételeit is átvizsgálják, hogy kiderítsék, mikor és hogyan került a gyanús tárgy a szobor alá.

 A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan milyen szerkezetet rögzítettek a palackhoz. A lezárást később feloldották, a Piazzale Michelangelót és a környező utakat délelőtt 10 óra körül ismét megnyitották a forgalom előtt – írta meg a Firenze Post.

 

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